AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran görevinden ayrıldı

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Başaran, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, görevinden müsaade talebinin kabul edildiğini söyledi.

Partisi için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başaran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ak Parti Balıkesir İl Başkanı olarak öznesi Balıkesir olan insani ve İslami her konuyu kendimize vazife edindik. Bunu yaparken de akmayan nehre köprü vadeden politikacı olmadık. Adaletli ve dürüst olduk, bazen hoşlanılmasa da 'hayır' dedik. Kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi de kimseye reva görmedik. Gönül yorgun düşerse yürek dilsiz kalırmış, insan herkese yetişir de kendine geç kalırmış. Ben aciz ve fakat 4 yıla yakın bir süredir bu şehre il başkanlığı yapmış birisi olarak son sözüm AK Parti Balıkesir İl Başkanlığımın nihayetlendiği bugünden itibaren Ak ve hakikat davamızın siyasi hareketi olan AK Parti'mizin bir neferi olarak bu yol ve davada istikamet üzere tevazu ve sadakat ile olacağımı iftiharla ifade etmek isterim. Haklarınızı helal ediniz, benden yana helal olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da teşkilat mensuplarının siyaseti adanmış bir yürekle yaptıklarını dile getirdi.

Uygur, Başaran'ın da adanmış bir gönülle görevini yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız bu 4 yıllık süre içinde de Başkanımızın, Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve milletine olan sevdasına şahitlik ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendimize hep bir istikamet belirliyoruz. Bu görevler bizlere birer emanet. Biz bu emaneti bütün gayretimizle, hakkıyla, layıkıyla taşımak ve yerine getirmek için gayret ediyoruz. Biz bu anlamda da Ekrem başkanımızın gayretine, mücadelesine ve niyetinin halis olduğuna şahidiz. Bugün de il başkanlığı görevini güzel bir şekilde noktalıyor. Emekleri ve gayretleri için biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşallah hep beraber inşa edeceğiz."

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey de Başaran'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Uygur, Başaran'a çiçek takdim etti.

Toplantıya, AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal ile partililer katıldı.