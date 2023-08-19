AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci: Siloların Şehir Dışına Taşınması İçin Çalışmalar Başladı

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, kentteki siloların şehir dışına taşınması için çalışmaların başladığını bildirdi.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı ve AK Parti Ağrı İl Teşkilatı ile birlikte Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kilerci, kentte yaşanan sorun ve sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kilerci, kentin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak yeni yatırımların gelmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Yapımı devam eden projelerimiz var. Bunların yanında yeni yatırımlar için de girişimlerimiz sürüyor." dedi. Hasat mevsimi ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisindeki yetersizlikten kaynaklı çiftçilerin yaşadığı soruna da değinen Kilerci, "Çiftçilerimizin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Ayrıca hububat yüklü araçlar nedeniyle şehir içinde yaşanan trafik sorununu da çözmek için siloların şehir dışına taşınması için çalışmalar başlattık. Bu konuda ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kilerci, ziyaretin sonunda Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç'e teşekkür ederek, basın mensuplarının sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - AĞRI