Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kadın konusu onur duyacağımız meseledir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede muazzam hassasiyet vardır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ailenin en değerli varlık olduğunu belirtti.

İktidarın sosyal yardımlarla övündüğünü söyleyen Özdağ, çocukların yeterli beslenemediğini dile getirdi.

Sanal kumara yönelik tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Özdağ, "Sanal kumarla birlikte evlerimiz yanıyor. Sanal kumar baronlarına karşı neden etkin mücadele verilmiyor?" dedi.

Özdağ, huzurevi kapasitelerini yetersiz bulduklarını aktararak, bakım ödemelerinin artırılmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal yardım yapılan aile sayısının arttığının açıklandığını dile getirerek, bununla gurur duyulamayacağını kaydetti.

İktidarın Türkiye'yi açlığa mahkum ettiğini öne süren Çömez, "Bu ülkede çocuk ölüm oranı 12,8. Bundan utanmanız lazım. Benim ülkemin çocuklarının Yunan kadar, Bulgar kadar yaşama imkanı yok mu? Doğurganlık oranları düşüyor, nüfusumuzu devam ettirme imkanına sahip değiliz." diye konuştu.

"Müjdeli haber mutlaka verilmelidir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, eğitimi binalardan ve akıllı tahtalardan ibaret görmediklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının müfredattaki millileşme adımlarını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni desteklediklerini belirten Kılıç, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin yasal kalkanın ve öğretmenlerin özlük haklarının güçlendirilmesi konusunda atılacak her adıma destek vereceklerini bildirdi.

Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Beklentiyi karşılamak, öğretmenlerimizin kırılan umudunu yeşertmek için ek atama bir lütuf değil, ertelenemez hak teslimidir. MHP olarak talebimiz nettir, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında sınıflar öğretmensiz, öğretmenler öğrencisiz kalmamalı, öğretmenlerimizin yüzünü güldürecek o müjdeli haber mutlaka verilmelidir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını yeterli bulmadıklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin arttığını ileri süren Koçyiğit, tedbirler konusunda yetersiz kalındığını savundu. Koçyiğit, Kadın Bakanlığına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MESEM) savunulamayacağını öne süren Koçyiğit, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in "okul fabrika" dönemini anlattığını dile getirdi. Koçyiğit, "Sömürü sistemi yasalaştırılmış, Milli Eğitim Bakanı da gelmiş bize bunu anlatıyor." şeklinde konuştu.

"Atanmayan öğretmen sayısı 1 milyona çıkmış"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Genel Kuruldaki konuşmasında, evlenmeler ve boşanmalarla, doğurganlık oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmadığını belirtti.

Vatandaşların ekonomik kaygılar ve diğer sorunlar nedeniyle evlenemediğini dile getiren Günaydın, Göktaş'ın bunlara yönelik sorulara da cevap vermediğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'i eleştiren Günaydın, "Niye siz evladınızı devlet okuluna göndermiyorsunuz da özel okula gönderiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Günaydın, şöyle konuştu:

"Okulların tuvalet kağıdı, kağıt havlusu, sıvı sabunu, temiz içme suyu yok. CHP'li belediyeler 'sebil koyalım' diyorlar, izin vermiyorsunuz. 'Çocuklarımıza bir öğün sıcak yemek verelim' diyoruz, 'Paramız yok' diyorsunuz. Atanmayan öğretmen sayısı 1 milyona çıkmış, üniversiteler hala öğretmen üretmeye devam ediyor. Bunu planlamaya yönelik çalışmanız var mı?"

"'Siz utanın' demeye hicap ediyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partilerinin bir kadın partisi olduğunu, kuruluşunda kadınlarının emeğinin bulunduğunu belirtti.

Kadınların eğitim hayatında daha fazla yer aldığını ifade eden Zengin, çalışma alanında da kadın sayısının arttığını vurguladı.

Zengin, "Kadın konusu onur duyacağımız meseledir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede muazzam hassasiyet vardır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Günaydın'ın farklı konuşmalarında kendilerine "Utanmıyor musunuz?" dediğini aktaran Zengin, şunları kaydetti:

"Biz burada yaptığımız konuşmaları vitrine yapmıyoruz. Biz konuşmalarımızı anlaşılmak için yapıyoruz. 'Utanmıyor musunuz?' dediğinizde dönüp 'Siz utanın' demeye hicap ediyorum. Siz kendiniz, pirüpaksınız. Kendiniz milletvekilliği yapmışsınız 24. Dönemde, milletvekilliğiniz bitmiş İBB'de çalışmışsınız. Partinizden milletvekilliği yapmış Mustafa Akaydın, Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü olmuş. Necla Pur, kendisi CHP PM Üyesi ama Marmara Üniversitesi'nin rektörü olmuş. Gamze İlgezdi milletvekili olduğunda eşi Battal İlgezdi sizin Ataşehir Belediye Başkanınız. Belediyeleriniz yandaşlarla dolu, yanlış işler var. Bizimle ilgili atacaksınız, tutacaksınız. Anlattığınız tablo hakikatse, neden hep seçimleri kaybediyorsunuz? Vatandaşları neden inandıramıyorsunuz, bundan hicap eder misiniz?"

Zengin, CHP'lilerin yanlış işlerinin olduğunu, bunların da dile getirilmediğini kaydetti.