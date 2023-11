Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Gaziantep'te yetim aileler için yapılan evleri gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şahinbey Belediyesi tarafından yetim aileler için yapılan evleri gezerek incelemelerde bulundu.

Bir dizi program ve açılış törenine katılmak için dün Gaziantep'te bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte yetim aileler için çelikten yapılan konutları gezerek Başkan Tahmazoğlu'ndan bilgi aldı.

"Depremden en çok etkilenen yerlerden biri Nurdağı"

Şahinbey Belediyesi tarafından yetim aileler için yapılan 100 konutu ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "TOKİ, yıkılan ve zarar gören binaların yerine 30 binden fazla konut ve 8 bini aşkın köy evinin yapımını üstlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler depremden etkilenen vatandaşlarımıza 106 milyon liraya yakın bir ödenek sunduk, bu bölge itibarıyla, Nurdağı depremden en çok etkilenen bölgelerimizin başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu felaketin yüreklerde açtığı yaraları kapatmak için tüm uzman ekiplerimizle her an, her zaman sahadayız, her zaman sizlerleyiz. Başta çocuklarımız olmak üzere burada yaşayan her vatandaşımızın huzurunu sağlamayı kendimize görev bildik" dedi.

"Yetim ailelerin yanındayız"

Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak her zaman yetim ailelerin yanında olduklarını belirterek, "Yetim ailelerin yanında olarak onlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunduk Mavikent Mahallemize 100 yetim ailemiz için konut yaptık. Konutlarımızın hepsi yalıtımlı ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Bir ailenin yaşamını sürdürebileceği standartlara sahip. Şahinbey Belediyesi olarak, yetim ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz "diye konuştu. - GAZİANTEP