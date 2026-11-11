Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aile Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM komisyonunda görüşülmeye başlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM komisyonunda görüşülmeye başlandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 bütçesini görüşmeye başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş bütçeye ilişkin sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu ele alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak

Güllü davasında şok gelişme! Tanıktı, sanık oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı

Erdoğan 102 liderden bir tek onu karşılamadı! Tansiyon yükseldi
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...
Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! İkizlerinin annesi hayatını kaybetti
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj

Piyasalar güne büyük sürprizle uyandı!
Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar
18 işçiye mezar olan fabrika cenazeye çelenk gönderdi

18 canın ardından pes dedirten kare!