Aile Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM komisyonunda görüşülmeye başlandı

Aile Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM komisyonunda görüşülmeye başlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 bütçesini görüşmeye başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş bütçeye ilişkin sunumuna başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu ele alınacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Kaynak: AA
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