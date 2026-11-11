Aile Bakanlığının 2027 bütçesi komisyonda eleştirildi, 20 kadın cinayetine dikkat çekildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son bir ayda 20 kadının öldürüldüğünü söyleyerek, kadına yönelik şiddetle mücadelede başarı için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

Bakanlığın bütçesinin kısıtlı olduğunu ve önceki döneme göre azaldığını ifade eden Karabat, bu kapsamda elektrik tüketim desteğinin artırılmasını beklediklerini ancak rakamların tersini söylediğini belirtti.

Yoksulluğun arttığını söyleyen Karabat, "Hane başına aylık ortalama yardım için 2027 hedefleriniz 5 bin 900 lira. 2028 ve 2029'da ise 6 bin 900 liraya sabitlenmiş. Enflasyonun arttığı bir ortamda, bu sabitleme tercihi gözden geçirilmeli." diye konuştu.

"Sosyal yardımlar, enflasyona ve açlık sınırına endekslenmeli." diyen Karabat, yaşlı ve engelli aylıklarının ise asgari ücretle endeksli hale getirilmesini talep etti.

Karabat, her ilde kadın konukevi açılmasını da önerdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, "aileyi güçlendirme" meselesinin ağızlardan düşmediğini ancak kadının üzerindeki bakım yükünün alınmadığını söyleyerek, "Çocuğa kreş yok, nöro çeşitliliği olan öğrenciye okul yok, engelliye iş yok, engelliye bakana bakım yardımı yok, kamusal hizmetlere tek başına erişim imkanı yok, yaşlıya bakım imkanı yok. Bunca sorumluluk kadınların üstüne kalıyor. Sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilmesi lazım, kadınların üzerindeki bu bakım yükünün alınması lazım." şeklinde konuştu.

Bütçeden sosyal yardımlara ayrılan ödeneğin 1 trilyon 341 milyar lira olduğunu belirten Kaya, 58 ayrı sosyal yardım programında hangi kaleme, ne kadar kaynak ayrıldığının açıkça ortaya konulmadığını, tüm yardım kalemlerinin şeffaf biçimde açıklanması gerektiğini dile getirdi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin 2027 yılında yüzde 70 artacağının öngüldüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Karaca, "2027 bütçe teklifinde toplumsal ihtiyaçlara, sosyal hizmetlere dönük bütçe payınız sadece yüzde 2,5 artmış. Bu bağlamda bütçenizdeki varlık ne kadar olacak? Sosyal politikalara ayırdığınız rakamlar ne olacak? Elektrik yardımında bile 950 hanenin elektrik desteğini kesiyorsunuz bu yardımlarda." diye konuştu.

Kadın cinayetlerinin devam ettiğini anlatan Karaca, "Önleyici, koruyucu, etkin yargılama yapılmadan, bütüncül politikalar hayata geçirilmeden kadınları ne şiddetten koruyabiliyorsunuz ne de kadınların yaşam hakkını savunabiliyorsunuz." sözlerini sarf etti.

"Yeni evlenecek çiftlere en az 3 yıl kira desteği verilmeli"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin nüfus artış hızının belirgin şekilde yavaşladığını, nüfusun yaşlandığını kaydetti.

Partisinin, nüfus artış hızının düşmesini milli beka sorunu olarak gördüğünü vurgulayan Kalaycı, evlenmek ve çocuk sahibi olmak isteyenlerin önündeki ekonomik, mesleki, konut, eğitim, sağlık ve bakım kaynaklı engellerin azaltılması gerektiğini belirtti.

Kalaycı, bu konudaki önerilerini şöyle sıraladı:

"Yeni evlenecek çiftlere uzun vadeli faizsiz evlilik finansmanı ve en az 3 yıl kira desteği verilmeli. Çocuk sayısına göre artacak şekilde düzenli çocuk yardımı, doğal gaz, elektrik ve su faturalarında indirim ve vergi teşvikleri sağlanmalı. 3 ve daha fazla çocuklu ailelere gelir vergisi muafiyeti ve ilk araç alımında ÖTV indirimi sağlanmalı. Bez ve mama gibi temel ihtiyaçlar üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, ulaşım ve kültürel etkinliklerde aile indirimleri uygulanmalı. Çocuk bakımı nedeniyle çalışmayan annelerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanmalı. Çalışan annelere doğumdan önce 2 ay, doğumdan sonra 6 ay ücretli izin, sonraki 6 ayda ise esnek ve uzaktan çalışma imkanları sağlanmalı. Babalık izni artırılmalı. Belirli büyüklükteki iş yerlerinde kreşler kurulmalı, ilçelerde kreş ve gece bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalı."

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını söyledi.

Daha çok yaşlı bakım evine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Kırkpınar, "Yaşlı bakım evlerinin sayısının artırılması noktasında bizim de vatandaşlarımızın da talepleri var. Yatırımlarımızı ve bütçe ayarlamalarımızı yaşlı bakım evlerinin tahsisi, modernizasyonu ve sayısının artırılması konusunda sevk ve idare edersek daha faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

Bakanlığın, evliliğin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarına işaret eden Kırkpınar, "Bizler de bu çalışmaların, özellikle konutlarla, istihdamla, kariyerle, anne ve babaya verilecek doğum izinleriyle ilgili iyileştirmelerin de yine önümüzdeki süreçte dikkate alınmasını, yine kreşlerle ilgili iyileştirmelerin yapılmasını ve son olarak da aile birliğinin korunması ve doğurganlık oranının artırılması için üreme sağlığıyla ilgili Bakanlığınızın yapmış olduğu iş ve işlemleri destekliyoruz. " diye konuştu.

"Nüfus meselesi beka meselesi"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Bakanlığın Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi yayımladığını belirterek, "Bu belgenin içerisinde herhangi bir vizyon da politika da göremedik. Bu çalışma başlık itibarıyla güzel çalışma ancak bu vizyon belgesi içerisinde olması gerekenlerin olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vizyon belgesinde yüzeysel günübirlik politikaların ortaya çıktığını savunan Usta, nüfus meselesinin beka meselesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, aileye ilişkin her göstergede düşüş olduğunu, bunun yanı sıra çocukların suça bulaşması gibi parametrelerde kötüleşme görüldüğünü anlattı.

Bir politika belirlenmesi gerektiğini ifade eden Kısacık, "Geleneksel geniş ailemizi bozduğumuz için tüm sorunları yaşıyoruz. Ailede dayanışma kalmadı, aileler çekirdek aileye döndü. Geleneksel aile düzenini tekrar geri getirmediğimiz sürece, sekülerleşme arttığı sürece bu sorunların hepsi daha da büyüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.

Kaynak: AA