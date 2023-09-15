Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'yi yeni demokratik sivil bir anayasaya kavuşturuncaya kadar reform sürecimiz devam edecek" dedi.

Kozcağız'da gerçekleştirilen Şarköy Tarım Köy Konutları kura çekimi ve inşaatı tamamlanan konutların açılış törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açılış sonrasına ise AK Parti Bartın milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile birlikte Kumluca Beldesini ziyaret etti. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada ise birkaç gün önce inceleme yaptığı afet bölgesi için yeni adımların atılacağı müjdesini verdi. Tunç, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle 11 vilayetimiz çok büyük yıkım yaşadı. Dünya tarihinin en büyük afetini depremini yaşadık. Tarih boyunca görülmemiş bir afetti. Şimdi o 11 vilayetimizi kısa süre içerisinde inşallah yeniden inşa edeceğiz. Eski hallerinden daha güzel olacak inşallah. Dün de Gaziantep'te deprem bölgesindeki yargı hizmetlerinin, adalet hizmetlerinin aksamamasıyla ilgili olarak, gerek orada karşılaşılan hukuksal sorunların çözümüne yönelik mevzuat hazırlıkları, gerekse orada adalet hizmetlerinde çalışacak olan hakim, savcı, personel durumuyla ilgili olarak değerlendirmeler yaptık. Daha önce gerekli takviyeleri yapmıştık. Şimdi daha da takviye ihtiyacı noktasında gelinen son durum hakkında da değerlendirmeler yapıyoruz. Dün itibariyle başladı. Bugün de devam ediyor. Oradan çıkan sonuçlar neticesinde de biz de Bakanlığımıza ait adalet hizmetlerinin, yargı hizmetlerinin deprem bölgesi anlamında herhangi bir aksamaya meydan vermemek ve orada karşılaşılan hukuk süreçlerin hızlı bir şekilde çözümüne yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Tabii deprem birinci önceliğimiz, afet riskine karşı dayanıklı şehirler, beldeler, üretme hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Bartın sel afetinden kurtarılacak"

Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da gerçekleşen son sel felaketlerinin ardından yeniden benzer afetlerin yaşanmaması için ciddi adımlar ve yatırımlar yapıldığını kaydetti. Bartın'ın sel afetinden kurtarılacağını belirten Tunç, "Biraz önce Şarköy'deydik. Orada 100 tarım köyü konutunun kura çekimi vardı. Barajın içerisinde kalan Şarköy'ü yeniden inşa etmiş olduk. Barajın dışına çıkarıyoruz. ve barajı tutmaya başladığında da inşallah Bartın'ımız, artık üç tane Kirazlı Köprü, Kozcağız ve Kışla barajlarıyla taşkınlardan korunmuş olacak inşallah. Kumluca'mız da sel taşkınlarına maruz kalmıştır. Zafer köyümüz özellikle daha ağır hasar görmüştü. Hızlı bir şekilde oralarda taşkın koruma çalışmalarını inşa etmiştik. İşte bu barajlar yine Bartın'ın tamamını taşkından, afetten koruyacağımız önemli çalışmalarımız oldu" şeklinde konuştu.

"Adalete güveni daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız"

Tunç, adalete güveni arttırmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Güçlü insan diyoruz. Güçlü aile diyoruz. Güçlü toplum diyoruz ki devletimiz güçlü olsun. Bunun için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz inşallah. Yine hep adalet diyoruz. Yargı bağımsızlığı diyoruz. Hukukun üstünlüğü diyoruz. Temel insan hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri 21 yıldan bu yana tek tek kaldırdık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bundan sonra da yine eğer insan haklarının önüne engel koymak isteyenler olursa onlarla mücadele etmeye sizlerden aldığımız destekler devam edeceğiz inşallah. Adaletin tecellisi için çalışacağız ve hukukun üstünlüğü için çalışacağız. Adalete güveni daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

"Reformlar sivil anayasaya kavuşuncaya kadar sürecek"

Bakan Tunç, Türkiye'nin fiziki kalkınma ve demokratikleşme alanındaki reformlarına sivil anayasaya kavuşuncaya kadar devam edeceklerini belirtti. Tunç, "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Bundan bütün vilayetlerimiz nasibini aldı. Bartın'ımız da nasibini aldı. Milyarlarca liralık yatırımlar yaptık. Bunların hepsi sizlerin verdiği destek sayesinde 21 yıldan bu yana devam eden mücadelenin sonucu. Türkiye'nin her alanda geliştirmenin gayreti içerisinde olarak bir taraftan fiziki kalkındırmasını sürdüreceğiz, diğer taraftan da demokratikleşme adımlarımızdan da hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Türkiye'yi yeni demokratik sivil bir anayasaya kavuşturuncaya kadar reform sürecimiz devam edecek. Kim ne derse desin, reformlarımızdan, yeniliklerden ve gelişmeden taviz vermeyeceğiz inşallah." diye konuştu. - BARTIN