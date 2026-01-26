Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doha'da Hukuk Forumu'na katıldı

Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Hukuk Forumu'na katılarak, yasama politikaları ve adli iş birliği üzerine önemli görüşmelerde bulundu.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Hukuk Forumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Hukuk Forumu'na katıldık. Yasama politikaları, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, dijitalleşme gereklilikleri ile siber zorluklar başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı Doha Hukuk Forumu'nun hukuk sistemlerinin geleceği ve ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TUNÇ, KATARLI MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Tunç, Doha'daki resmi temasları kapsamında, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Adalet Bakanlıklarımız arasında kurumsal iş birliğini daha da güçlendirerek önümüzdeki süreçte atacağımız adımları konuştuk. Siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerimizin bulunduğu Katar ile adli iş birliğimizi ve her alandaki ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
