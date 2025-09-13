Adalet Bakanı Tunç: 'CHP Genel Merkezi bir yalan merkezine dönüştü'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Merkezi yalan merkezine dönüştü" dedi.

Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti milletvekilleri ile birlikte kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye konusuna değinen Bakan Tunç, muhalefete de yüklenerek "CHP Genel Merkezi yalan merkezine dönüştü" dedi.

AK Parti Balıkesir teşkilatının organize ettiği Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Balıkesir'e gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Biz istiyoruz ki Türkiye, Dünya'ya damga vursun. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olsun. 23 yılda biz Türkiye'nin 81 vilayetinde eser siyaseti yapan iktidarın mensuplarıyız. Hayal dahi edilemeyen çalışmalara imza attık. Dünya projesi dediğimiz eserleri Türkiye'ye kazandırdık. Türkiye'nin altyapısı ile, yolları ile, üniversiteleri ile, barajları ile, enerji hamleleri ile ve milli savunma hamleleri ile çok büyük mesafeler aldık. Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çalıştık. Şer güçler boş durmadılar. Bu süreçte kapatma davaları ile karşı karşıya kaldık, masa başında emniyet - yargı-darbe girişimleri ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına giden yolları birer birer döşemeye devam ettiler. 15 Temmuz'da da karanlık geceyi milletimize yaşatan hainler oldu. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile ilk kez Türkiye'de darbeye karşı darbe yapıldı. Milletimiz zor durumda kaldığımızda hep bizim yolumuzu açtı, anayasa değişiklikleri ile 12 Eylüller yaşanmasın diye reformlara imza attık" dedi.

Bakan Tunç, sözlerinin devamında terörü gündemine aldı. Tunç, "Türkiye yüzyılını inşa edebilmek için Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması çok önemli. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilmek için gayret gösteriyoruz. 41 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 2 trilyon dolar ekonomik kaybımız oldu. Bu olmasaydı bugün milletimizin refahı kat kat fazla olacaktı. 23 yılda Türkiye'nin kazandığı eserleri belki 40 yıl önce kazanmış olacaktı. Şehitler verdik. 50 bine yakın insanımızı teröre şehit verdik. Teröre zemin hazırlayan, onların mazereti olan konuları ortadan kaldırdık. Canlarını feda etti güvenlik güçlerimiz, sağlık memurlarımız, doktorlarımız, öğretmenlerimiz.. Büyük acılar yaşadık. Türkiye'nin terörden arınması için büyük mücadele veriyoruz. Bir yandan güvenlik bakımından mücadele ile son 1 yıla geldiğimizde ise son 1000 yıllık kardeşliğe vurulan hançeri çıkartmanın vakti geldi. Kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmenin vakti geldi. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey'in açıklamaları sonrası terör örgütünün kendini fesih etmesi ile birlikte önemli mesafeler alındı. Temennimiz bu sürecin kalıcı olması, çünkü bu millet barışın kalıcı olmasını istiyor. Şehit Ailelerini üzecek hiç bir adım atılmayacak. Bir pazarlık söz konusu olamaz, bu bir al-ver süreci değildir. Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması, milletin huzurlu bir geleceğe adım atması noktasında çabamız var. Milletimize hizmet yolunda eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Muhalefet ise karalama siyaseti yapmaya devam ediyor. Adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezi bir yalan merkezine dönüştü. Dezenformasyon fabrikasına dönüştü. Orada üretilen dezenformasyonlar parti sözcüleri tarafından dile getiriliyor. Sürekli bir karalama siyaseti. Biz ise milletimize hizmet siyasetine devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, konuşmasının son kısmında ise Balıkesir'e yapılan yatırımları anlattı.