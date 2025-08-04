Adalet Bakanı Tunç: 271 Bin Vatandaş Arabuluculuk ile Sorununu Çözdü

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye genelinde 271 bin vatandaşımız adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup konuşarak, uzlaşarak sorununu çözdü" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arabuluculuk uygulamasıyla; ihtilafları büyütmeden çözmeyi, toplumsal huzura katkı sunmayı hedefliyoruz. Hukuk yargılamasında etkinliği her geçen gün artan 'Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları' arasında yer alan Arabuluculuk, hem mahkemelerin iş yükünü azaltıyor hem de vatandaşlarımızın uzun ve yıpratıcı dava süreçlerine girmeden, hızlı ve barışçıl şekilde çözüm bulmasına imkan tanıyor. İş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğu, 1 Eylül 2023 itibarıyla kira uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirdik. Bu sayede sadece mahkemelerimizin yükünü hafifletmekle kalmadık, vatandaşlarımızın da uzlaşma kültürüyle sorunlarını kısa sürede çözmelerinin önünü açtık" ifadelerini kullandı.

'ADALETE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Kira uyuşmazlıklarındaki zorunlu arabuluculuk verilerinden de bahseden Bakan Tunç, "Bugüne kadar; 383 bin 502 başvuru yapıldı, 135 bin 673 başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı. Sadece üç büyük ilimizde; İstanbul'da 107 bin, Ankara'da 39 bin, İzmir'de 23 bin vatandaşımız arabuluculukla çözüm buldu. Türkiye genelinde 271 bin vatandaşımız adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup konuşarak, uzlaşarak sorununu çözdü. Gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için; Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısını güçlendirmeye ve adalete erişimi kolaylaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.