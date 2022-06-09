Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor... - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Bekir Bozdağ Politika Haberler

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