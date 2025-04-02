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Acar, Esnaf Ziyareti ile Destek Verdi

Acar, Esnaf Ziyareti ile Destek Verdi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP'nin boykot çağrılarının ardından esnafı gezerek destek mesajı verdi. Acar, esnafa hayırlı işler dileyerek 'milli destek vakti' olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, boykot çağrılarının ardından esnafı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP'nin boykot çağrılarının ardından destek için esnafı ziyaret etti. Acar, ziyaretine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar. Esnafımızın, emekçimizin, üreticimizin emeğini hiçe sayanlara inat vakit 'milli destek vakti'" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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