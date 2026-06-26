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ABD, deprem sonrası Venezuela'ya yönelik yaptırımları geçici olarak gevşetti

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ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından insani yardım çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 26 Haziran ile 23 Ekim tarihleri arasında Venezuela'ya yönelik yaptırımları geçici olarak gevşetti. OFAC tarafından yayınlanan genel lisans, üçüncü ülkeler ve kuruluşlar adına yapılacak fon transferlerini ve mali işlemleri yalnızca onaylanan insani yardım faaliyetlerini desteklemesi şartıyla kapsıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, deprem felaketinin ardından insani yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için 26 Haziran ile 23 Ekim tarihleri arasında Venezuela'ya yönelik yaptırımları geçici olarak gevşetti.

Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, insani yardım çalışmaları da sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı, deprem felaketinin ardından insani yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için Venezuela'ya yönelik yaptırımları geçici olarak gevşetti.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), deprem yardımı çabalarıyla ilgili "tüm işlemlere" izin verileceğini bildirerek, kısıtlamaların kısmi ve geçici olarak esnetilmesini öngören genel lisansın, 26 Haziran ile 23 Ekim tarihleri arasında geçerli olacağını aktardı.

Yayınlanan genel lisans, üçüncü ülke, kişi ve kuruluşlar adına Venezuela'ya veya Venezuela'dan yapılacak fon transferlerini ve mali işlemleri, yalnızca onaylanan insani yardım faaliyetlerini desteklemesi şartıyla kapsıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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