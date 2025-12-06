Haberler

ABD'den Ukrayna ile yapılan barış müzakereleri ile ilgili açıklama: "Barışa yönelik gerçek ilerleme, Rusya'nın ciddi taahhüdüne bağlı"

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla gerçekleştirilen müzakerelerin yapıcı geçtiğini belirtti. Taraflar, kalıcı barış için Rusya'nın taahhüt göstermesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Ukrayna heyetiyle ABD'de gerçekleştirilen son müzakerelerin yapıcı geçtiği belirtilerek, "Taraflar, herhangi bir anlaşmaya yönelik gerçek ilerlemenin, Rusya'nın gerilimin azaltılması ve ölümlerin durdurulması da dahil uzun vadeli barışa dönük ciddi bir taahhüd göstermeye hazır olmasına bağlı olduğu konusunda mutabık kaldı" denildi. ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın devam edeceği kaydedildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Ukrayna heyetiyle ABD'de gerçekleştirilen son müzakerelere ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andriy Hnatov'la Ukrayna'da kalıcı ve adil barışa yönelik güvenilir bir yol haritasını ele aldığı aktarılan açıklamada, görüşmelerin "yapıcı" geçtiği ifade edildi. Tarafların son 2 hafta içinde altıncı toplantılarını yaptığı hatırlatılarak, "Umerov, Ukrayna'nın önceliğinin; ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini koruyan, Ukraynalıların güvenliğini sağlayan ve müreffeh, demokratik bir gelecek için istikrarlı bir temel oluşturan bir çözümün güvence altına alınması olduğunu yineledi" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik düzenlemelerinin çerçevesi konusunda mutabakata varıldı

Tarafların ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen son görüşmelerin sonuçlarını ve savaşı sona erdirebilecek adımları da masaya yatırdığı kaydedilen açıklamada, "ABD ve Ukrayna tarafları ayrıca güvenlik düzenlemelerinin çerçevesi üzerinde mutabakata vardı ve kalıcı barışı sürdürebilmek için gerekli caydırıcılık kabiliyetlerini görüştü" denildi. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilecek adımların Moskova yönetiminin elinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Taraflar, herhangi bir anlaşmaya yönelik gerçek ilerlemenin, Rusya'nın gerilimin azaltılması ve ölümlerin durdurulması da dahil uzun vadeli barışa dönük ciddi bir taahhüd göstermeye hazır olmasına bağlı olduğu konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın savaş sonrası durumu da masaya yatırıldı

Görüşmelerde Ukrayna'nın savaş sonrasındaki durumunun da masaya yatırıldığı aktarılarak, "Taraflar ayrıca Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını, ortak ABD-Ukrayna ekonomik girişimlerini ve uzun vadeli toparlanma projelerini desteklemeyi amaçlayan geleceğe dönük refah gündemini ayrı bir başlık altında ele aldı" denildi. Tarafların savaşın sona ermesinin ve ateşkes ile gerilimin azaltılmasına yönelik güvenilir adımların Ukrayna'nın kapsamlı kalkınma planının hayata geçirilebilmesi için gerekli olduğunu vurguladığı aktarılarak "Taraflar, görüşmeleri sürdürmek üzere yarın yeniden bir araya gelecek" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
