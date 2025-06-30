ABD ve Kanada Ticaret Müzakerelerine Başlıyor

ABD ve Kanada Ticaret Müzakerelerine Başlıyor
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Kanada'nın Dijital Hizmet Vergisi'ni durdurmasının ardından ABD, Ottawa yönetimi ile ticaret müzakerelerine derhal başlayacağını açıkladı. Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, müzakerelerin ilerleyeceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Kanada'nın ABD'li teknoloji şirketlerini etkileyen Dijital Hizmet Vergisi'ni durdurmasının ardından Washington'un Ottawa yönetimi ile ticaret müzakerelerine "derhal" yeniden başlayacağını bildirdi.

ABD ile Kanada arasında buzlar eriyor. Kanada'nın ülkede bugün başlaması gereken ve ABD'li teknoloji firmalarını hedef alan "Dijital Hizmet Vergisi" tahsilatına başlama planlarını durdurması Washington'da olumlu karşılandı. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Kanada'nın adımının ardından Washington'un Ottawa yönetimi ile ticaret müzakerelerine "derhal" yeniden başlayacağını bildirdi. Fox News'e konuşan Hassett, müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna, "Kesinlikle başlayacak" yanıtını verirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde Kanada Başbakanı Mark Carney'den bu vergiyi kaldırmalarını istediğini söyledi. Direktör Kevin Hassett, "Bu, onların incelediği bir konuydu ve şimdi kabul ettiler. Bu kesinlikle müzakerelere geri dönebileceğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kanada'ya teşekkür ederiz"

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise vergi kararının durdurulmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kanada'ya, Amerikan inovasyonunu bastırmayı amaçlayan ve ABD ile yapılacak herhangi bir ticaret anlaşması için engel teşkil edecek olan Dijital Hizmet Vergisi'ni kaldırdığı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Carney ile Trump, 21 Temmuz'a kadar bir anlaşmaya varmayı hedefliyor"

Kanada Maliye Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, bugün başlaması planlanan vergi tahsilatının durdurulacağı bildirilmişti. Açıklamada, "Dijital Hizmet Vergisi, 2020 yılında, Kanada'da faaliyet gösteren birçok büyük teknoloji şirketinin Kanadalılardan elde ettikleri gelir üzerinden vergi ödememesi sorununu ele almak amacıyla duyurulmuştu. Kanada'nın tercihi her zaman dijital hizmet vergilendirmesi konusunda çok taraflı bir anlaşma olmuştur" denilmişti.

Bakanlık, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Trump'ın ticaret müzakerelerine yeniden başlayacağını ve 21 Temmuz'a kadar bir anlaşmaya varmayı hedeflediklerini bildirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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