Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: "Türkiye, TRIPP'in bir parçası değil"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump Uluslararası Barış ve Refah Güzergahı (TRIPP) Uygulama Çerçevesi yayımlanırken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, " Türkiye'nin bu açılım ve bölgesel kalkınma sürecinde yer alması mantıklı, ancak bu TRIPP'in bir parçası olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülkenin bakanlıkları ortak açıklama yaparak, Trump Uluslararası Barış ve Refah Güzergahı (TRIPP) Uygulama Çerçevesi'ni yayımladı. Yapılan açıklamada, "Bu belge, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın ilerletilmesi amacıyla 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da verilen taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik atılan en son adımdır. Çerçeve, Ermenistan topraklarında kesintisiz ve birden fazla transit bağlantının kurulmasını amaçlayan TRIPP'in hayata geçirilmesine yönelik somut bir yol haritası ortaya koymaktadır. Azerbaycan'ın ana kara kısmı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlarken ve Trans-Hazar Ticaret Güzergahı'nda hayati bir bağlantı oluştururken, TRIPP'in Ermenistan Cumhuriyeti için uluslararası ve ülke içi bağlantılara karşılıklı faydalar sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

TRIPP Uygulama Çerçevesi'nin Trump'ın ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta düzenlenen Barış Zirvesi'nde teyit edilen ilkeleri yansıttığı aktarılan açıklamada, "Çerçeve, TRIPP'in genel başarısı açısından egemenlik, toprak bütünlüğü ve karşılıklılık ilkelerinin önemini vurgulamaktadır. TRIPP'in nihai amacı, bölgesel ticaret ve bağlantıları genişleterek Ermenistan ve Azerbaycan'ın refahını ve güvenliğini güçlendirmek, Orta Asya ve Hazar bölgesini Avrupa'ya bağlayan yeni transit imkanları oluşturmak ve aynı zamanda ABD ticaretini daha da geliştirmektir" denildi.

TRIPP Kalkınma Şirketi'nin yüzde 74'lük hissesi Amerika Birleşik Devletleri'ne, yüzde 26'lık hissesi ise Ermenistan Cumhuriyeti'ne ait olacak.

" Türkiye'nin bu açılım ve bölgesel kalkınma sürecinde yer alması mantıklı"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşmesinin ardından Washington'daki Ermenistan Büyükelçiliği'nde yaptığı basın toplantısında, "TRIPP, hala Ermenistan-ABD ortak iş girişimi olarak varlığını sürdürüyor. Daha geniş bir açılım çerçevesinde bakıldığında, yalnızca Ermenistan-Azerbaycan arasındaki açılım, sınırların açılması ve demiryolunun yeniden faaliyete geçmesiyle öngörülen Asya-AB lojistik koridorunun oluşturulması ve güvence altına alınması mümkün değildir. Ermenistan'ın açılımı da bu şekilde tam anlamıyla gerçekleşmiş olmaz" dedi.

Bu doğrultuda Türkiye ile görüşmeler yapıldığına vurgu yapan Ermeni bakan, "Bu görüşmeler oldukça yapıcı bir nitelik taşıyor. Yakın gelecekte somut ilerlemeler ve adımlar göreceğimize inanıyorum. Elbette herkesin anlayışı, Asya'dan gelen yüklerin ve insanların Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a, ardından Nahçıvan ve tekrar Ermenistan üzerinden geçebileceği yönünde. Eğer Gümrü-Kars hattı yeniden işletmeye alınmazsa, yükler bu güzergahı takiben Türkiye üzerinden Avrupa'ya ya da ters yönde gidemez. Dolayısıyla Türkiye'nin bu açılım ve bölgesel kalkınma sürecinde yer alması mantıklı, ancak bu TRIPP'in bir parçası olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"TRIPP ile bağlantılı diğer faaliyetler ve iş birlikleri Rusya için de oluşturulabilir"

Bakan Mirzoyan, Rusya'nın da TRIPP'in bir parçası olmayacağını ancak Ermenistan'ın bu adımla Rusya'yı dışlamayı amaçlamadığını belirtti. Mirzoyan, "Rusya'nın Ermenistan topraklarında çeşitli altyapılarda varlığı açıkça görülüyor, özellikle demiryollarında. TRIPP'te yok ancak TRIPP ile bağlantılı diğer faaliyetler ve iş birlikleri Rusya için de oluşturulabilir" şeklinde konuştu. - WASHINGTON