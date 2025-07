ABD ve Çin Ticaret Savaşını Sona Erdirmek İçin İsveç'te Görüşüyor

ABD ve Çin heyetleri, iki ülke arasındaki gümrük vergileri ile başlayan ticaret savaşını sona erdirmek için İsveç'te bir araya geldi.

ABD ve Çin, gümrük vergileri ile başlayan ticaret savaşını sona erdirmek üzere İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni bir görüşme turu başlattı. ABD heyetine ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin heyetine ise Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık ediyor. İki gün sürecek görüşmeler öncesi Bessent ve He, İsveç Başbakanlığında bir araya geldi. Görüşmede gümrük vergilerinin yanı sıra ABD işletmelerinin Çin pazarına erişiminin, Çin'in ABD'deki yatırımlarının, Çin'de üretilen fentanil bileşenlerinin ABD'li tüketicilere ulaşmasının, Çin'in Rusya'dan ve İran'dan petrol alımının ve çip ihracatının ele alınması bekleniyor.

İlk görüşme 5 saatin ardından sona ererken, heyetler yarın sabah yeniden bir araya gelecek. Görüşmelerin sona ermesinin ardından yüzde 100'ü aşan gümrük vergileri konusunda uygulanan 90 günlük aranın yeniden uzatılması bekleniyor. ABD şu anda Çin mallarına yüzde 30, Çin ise ABD ürünlerine yüzde 10 gümrük vergisi uyguluyor.

Çin ve ABD heyetleri ticaret savaşını bitirmek için daha önce mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde ve haziran ayında ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelmişti. - STOCKHOLM