ABD ve Çin Ticaret Görüşmelerinden Somut Sonuç Çıkmadı

ABD ve Çin heyetlerinin İsveç'te gerçekleştirdiği ticaret görüşmelerinin son turunda da sonuç çıkmazken, taraflar iki ülke arasındaki yüzde 100'ü aşan gümrük vergilerinin 90 gün daha duraklatılması için çalışmaya devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

ABD ve Çin'in gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşını sona erdirmek üzere İsveç'in başkenti Stockholm'de dün başlattığı iki günlük yeni görüşme turu sona erdi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tırmanan ticaret savaşını yatıştırmayı amaçlayan görüşmelerin ardında ABD'li ve Çinli yetkililer, bir sonuca ulaşamadı. Yetkililer, iki ülke arasında yüzde 100'ü aşan gümrük vergilerinin 90 gün daha duraklatılması için çalışmaya devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

Stockholm şehir merkezindeki Başbakanlık Ofisi Rosenbad'da gerçekleştirilen müzakerelerde büyük çaplı bir ilerleme kaydedilemezken ABD'li yetkililer, yüzde 100'ü aşan gümrük vergileri konusunda mayıs ayında sağlanan ve iki hafta sonra sona erecek olan 90 günlük aranın yeniden uzatılmasına izin verilip verilmeyeceğine karar verecek olan kişinin ABD Başkanı Donald Trump olduğunu belirtti.

Müzakerelerde ABD heyetine başkanlık eden Hazine Bakanı Scott Bessent, 90 günlük yeni bir uzatmanın seçenekler arasında yer aldığını söyledi. Bessent, yaklaşık 90 gün içerisinde ABD ve Çinli yetkililer arasında başka bir toplantının daha yapılmasının muhtemel olduğunu söyledi. Bessent, Cenevre ve Londra'da daha önce yapılan görüşmelerin ardından Çin'in nadir toprak elementlerinin tedarikine ilişkin anlaşmaların da netleşmeye başladığını ifade etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise, "Buradaki süreci kendisine rapor edeceğiz. Kesinlikle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik ve olumlu bir raporla döneceğiz. Ama aranın uzatılıp uzatılmayacağına o karar verecek" dedi.

"Çin ve Amerika ticaret heyetleri, aktif iletişimi sürdürecek"

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Ticaret Müzakerecisi Li Chenggang ise her iki tarafın istikrarlı ve makul bir ekonomik ve ticaret ilişkisini muhafaza etmenin önemini tam olarak kabul ettiklerini söyledi. Li, "Çin ve Amerika ticaret heyetleri, aktif iletişimi sürdürecek, ekonomik ve ticari konularda zamanlı görüş alışverişinde bulunacak ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmeye devam edecek" dedi.

Stockholm görüşmelerinde ayrıca ABD heyetinden Bessent ve Greer'in Çinli yetkililere, Çin'in devlet odaklı, ihracata dayalı üretim ekonomisinden uzaklaşarak artan tüketici talebiyle yönlendirilen bir modele geçmesi gerektiğini ve bunun ABD'nin ihracatına da katkı sağlayacağını söyledikleri bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aylar süren tarife baskısının ardından ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalamıştı. Diğer yandan Çin ekonomisinin büyüklüğü ve küresel nadir toprak elementleri üzerindeki hakimiyeti, bu görüşmeleri daha karmaşık hale getiriyor.

ABD şu anda Çin mallarına yüzde 30, Çin ise ABD ürünlerine yüzde 10 gümrük vergisi uyguluyor. Çin ve ABD heyetleri ticaret savaşını bitirmek için Mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde, Haziran ayında ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelmişti. - STOCKHOLM