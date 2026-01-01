Haberler

ABD'den Tayvan'a 328 milyon dolarlık silah satışı için ön sözleşme

ABD Savunma Bakanlığı, Tayvan Hava Kuvvetleri'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Lockheed Martin ile 328,5 milyon dolar değerinde bir silah satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, 55 adet 'Legion' tipi sensör podunun tedarikini kapsıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Tayvan Hava Kuvvetleri'nin "acil operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması" amacıyla yürütülen silah satışı kapsamında, ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin ile 328,5 milyon dolar tavan değere sahip bir ön sözleşme imzalandığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tayvan'a yönelik yeni bir silah satışına ilişkin anlaşmayı duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin ile 328,5 milyon dolar tavan değere sahip bir ön sözleşme imzalandığı ve sözleşme bedelinin 157,3 milyon dolarlık kısmının yabancı askeri satış fonları kapsamında tahsis edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu sözleşme, Tayvan Hava Kuvvetleri'nin acil operasyonel ihtiyacını karşılamak için gerekli olan 55 adet 'Legion' tipi kızılötesi arama ve takip gelişmiş sensör podu, işlemci, pod konteyneri ve işlemci konteynerinin tedarikini ve teslimatını öngörmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Pentagon, çalışmaların ABD'nin Florida eyaletinde yürütüleceğini ve sözleşmenin 30 Haziran 2031'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

ABD, Tayvan'a 11 milyar dolarlık satış onaylamıştı

Pentagon, ayrıca geçtiğimiz ay Çin'in baskısı altındaki ada için şimdiye kadarki en büyük ABD silah paketini duyurmuştu. 18 Aralık 2025 tarihinde yapılan açıklamada, Tayvan'a 11,1 milyar dolarlık silah satışına onay verildiği bildirilmişti. Açıklamada, silah satışlarının Tayvan'ın savunmasını modernleştirerek ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarını desteklediği belirtilmişti. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önerilen silah satışının Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS), obüsler, Javelin tanksavar füzeleri, Altius dolaşan mühimmat dronları ve diğer ekipmanlar için parçalar dahil olmak üzere 8 farklı unsuru kapsadığı bildirilmişti. - WASHINGTON

