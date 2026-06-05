ABD Senatosu'ndan göçmenlik uygulamaları için 70 milyar dolarlık bütçeye onay

ABD Senatosu, Trump yönetiminin göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik politikalarına finansman sağlayacak ilave 70 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Tasarı şimdi Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelecek.

ABD Senatosu'ndan Başkan Donald Trump'a müjdeli haber geldi. Senato, Trump yönetiminin göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik politikalarına finansman sağlayacak ilave 70 milyar dolarlık bütçe tasarısını 47'ye karşı 52 oyla onayladı. Senatonun onayıyla tasarı nihai değerlendirme için Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Tasarı kapsamında sağlanacak finansman, Trump'ın tartışmalı göçmen sınır dışı etme uygulamalarının önümüzdeki üç yıl boyunca finanse edilmesine yardımcı olacak.

Tasarı ayrıca Demokratların kaldırılmasını istediği, Trump'ın müttefiklerine hükümet tarafından haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle tazminat ödenmesinde kullanılabilecek 1,8 milyar dolarlık fonu engelleyecek herhangi bir hüküm içermedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarıya karşı çıktığını, çünkü bunun iki partinin desteğini gerektiren olağan bütçe sürecini devre dışı bıraktığını ve söz konusu fonu ortadan kaldırmadığını söyledi.

Senato Cumhuriyetçi Lideri John Thune, Adalet Bakan Vekili Todd Blanche'ın bu hafta Kongre'de verdiği ifadede Adalet Bakanlığı'nın söz konusu fonu hayata geçirmeyeceğini söylemesine atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Bir komite önünde oturup bu konuda kesin ifadeler kullanan bir kişinin daha sonra aniden geri adım atacağına inanmakta zorlanıyorum" dedi.

Fon, Cumhuriyetçiler arasında ciddi tartışmalara neden olması ve Demokratların sert tepkisi nedeniyle halihazırda Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı tarafından askıya alınmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü fonun gerçekten sonlandırılıp sonlandırılmadığı sorusuna, "Bunu seviyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum" cevabını vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı