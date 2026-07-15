ABD'de Demokratlar 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesini engelledi

ABD Senatosu'nda Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri kararlarında Kongre'yi devre dışı bıraktığını savunarak, 1,15 trilyon dolarlık yıllık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini engelledi.

ABD'de İran savaşı tartışmaları, Washington'daki siyasi gerilimi yeniden tırmandırdı. Senato'daki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarında Kongre'yi devre dışı bıraktığını savunarak, 1,15 trilyon dolarlık yıllık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini engelledi. Tasarı 46 oya karşı 50 oyla büyük kısmın desteğini alsa da, 100 üyeli Senato'da ilerleyebilmesi için gereken 60 oya ulaşamadı.

New York Senatörü ve Senato'daki Demokratların azınlık lideri Chuck Schumer yaptığı konuşmada, "Trump bu savaşı yetkilendirme olmadan, bir strateji olmadan ve bir çıkış planı olmadan başlattı" dedi.

Demokratlar, Trump yönetiminin askeri harcamaları artırma planına karşı

Demokratlar, İran savaşına yönelik itirazlarının yanı sıra, ABD'liler için sosyal programlarda kesintiler gündemdeyken Trump yönetiminin askeri harcamaları artırma planına da karşı çıkıyor. Trump yönetimi, NDAA kapsamında öngörülen 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesine ek olarak bütçe uzlaştırma süreci üzerinden Kongre'den 350 milyar dolar daha talep ediyor.

Süreç henüz tamamlanmadı

ABD savunma politikasının temel yasalarından biri olan NDAA, ordunun yapısından silah alımlarına, asker maaşlarından jeopolitik tehditlere karşı izlenecek politikalara kadar geniş bir alanı belirliyor. Her iki partinin de geleneksel olarak destek verdiği ve 60 yılı aşkın süredir her yıl yürürlüğe giren yasa, Kongre'den geçmesi beklenen düzenlemeler arasında yer alıyor. Ancak Senato'daki mevcut anlaşmazlığa rağmen süreç henüz tamamlanmadı. Temsilciler Meclisi ve Senato, her yıl NDAA'nın kendi taslaklarını hazırlayıp oyluyor. Ardından iki kanadın temsilcileri uzlaşma metni üzerinde çalışıyor ve ortaya çıkan son tasarı yeniden Kongre'nin onayına sunuluyor. Kabul edilmesi halinde yasa, Başkan Donald Trump'ın imzası ya da vetosu için Beyaz Saray'a gönderilecek. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı