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ABD Savunma Bakanlığı'nın 80 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunacağı iddiası

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Wall Street Journal, ABD Savunma Bakanlığı'nın İran savaşı harcamaları ve diğer giderler için Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe isteyeceğini iddia etti.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın İran savaşına dair harcamaları ve savaş dışı diğer giderleri karşılamak için Kongre'ye 80 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunacağını iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın ek bütçe talebinde bulunacağı öne sürüldü. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg'in bu hafta milletvekilleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Savunma Bakanlığı'nın İran savaşına dair harcamaları ve savaş dışı diğer giderleri karşılamak için 80 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi.

Haberde, Savunma Bakanlığı'nın afet yardımı gibi savunma dışı giderleri de kapsayacak olan kapsamlı bir ek bütçe talebini önümüzdeki günlerde Kongre'ye sunulabileceği belirtildi.

Adı açıklanmayan ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, nisan ayında yaptığı açıklamada, İran savaşının maliyetinin ABD'ye yaklaşık 25 milyar dolara mal olduğunu belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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