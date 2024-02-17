ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir Filistin devleti acil bir zorunluluk

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamalarda, " İsrail'in güvenliğini de sağlayacak bir Filistin devletine doğru ilerlemenin her zamankinden daha acil bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum" dedi.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı dünya liderlerini ağırlamaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konferansta yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Arap komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesi için ilerleyen aylarda "olağanüstü bir fırsat" oluşacağını söyledi. Neredeyse tüm Arap ülkelerinin ilişkileri normalleştirmek için İsrail'i bölgeye entegre etmek istediğini kaydeden Blinken, "Ülkeler İsrail'in kendini daha güvende hissedebilmesi için güvenlik taahhütleri ve güvenceleri sağlamak istiyor" dedi.

Filistinlileri temsil etmede daha etkili olabilmesi için Filistin otoritesini yeniden canlandırmak amacıyla Arap ülkelerinin öncülüğünde samimi çabalar olduğunu belirten Blinken, "İsrail'in güvenliğini de sağlayacak bir Filistin devletine doğru ilerlemenin her zamankinden daha acil bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MÜNİH