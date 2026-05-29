Haberler

ABD Hazine Bakanı Bessent: "(İran) Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak"

ABD Hazine Bakanı Bessent: '(İran) Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılacağını belirtti. Ayrıca ABD'nin İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyduğunu açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik yaptırımlar ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soruya cevabında, "Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak" dedi. Bessent ayrıca, ABD'nin İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyduğunu açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda ABD-İran arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bessent, İran'a yönelik yaptırımların ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soruyu cevapladı. Bessent, İran'a uygulanan yaptırımların geri çekilmesinin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini kaydetti. Bessent, söz konusu ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Bessent ayrıca, ABD'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasına yönelik planlara ilişkin, "Kaldırılacak olan deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık 'evlerine dönme' sürecine başlayabilir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun 'Şimdi arınma zamanı' yazılı posteri asıldı

CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken poster! Üzerinde yazanlar manidar
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için daha yüksek risk alarmı verildi

Ölümcül salgın giderek büyüyor! 12 ülkede daha alarm verildi
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor

Eski futbolcu hobi olarak başladı, şimdi 11 dekar arazide üretiyor