ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel petrol arzını artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla denizde bekleyen İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini açıkladı. Bu adım, iran petrolünün küresel piyasalara eklenmesiyle fiyatların düşmesine yardımcı olabilir.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla denizde bulunan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini açıkladı.

İran'a yönelik saldırılar petrol fiyatlarını artırırken, ABD fiyatları düşürmek amacıyla yeni bir adım atabilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla tankerlerde mahsur kalan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini ifade etti. Bessent, "Önümüzdeki günlerde, denizde bulunan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabiliriz. Bu miktar yaklaşık 140 milyon varil. Yani, hesaplamalara bağlı olarak, bu 10 gün ila iki haftalık arz anlamına geliyor" dedi.

Bessent, yaptırım uygulanan İran petrolünün küresel arza eklenmesinin önümüzdeki 10 ila 14 gün boyunca petrol fiyatlarını düşük tutmaya yardımcı olacağını belirtti. Bessent, "Yani açıkça söylemek gerekirse, finansal piyasalara müdahale etmiyoruz. Fiziksel piyasalara arz sağlıyoruz" dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve petrol tankerlerine yönelik saldırıları petrol fiyatını varil başına 100 doların üzerine çıkarttı.

ABD Hazine Bakanlığı yakın zamanda benzer bir adım atarak, yaptırım uygulanan ve tankerlerde mahsur kalan Rus petrolünün satışına izin verdi. Hazine Bakanlığı bu adımın küresel arzı 130 milyon varil artırdığını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi, Moskova'dan jet tepki geldi

Canlı yayın sırasında saldırı! Ülkeden jet tepki geldi
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti