ABD'den İran Petrolü Kaçakçılığına Yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünü Irak petrolleriyle karıştırarak uluslararası piyasaya satan ve yılda 300 milyon dolar gelir elde eden Irak merkezli bir kaçakçılık ağına yaptırım uyguladı.

ABD, İran'ın petrol gelirlerine hedef almaya devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünü Irak petrolleriyle karıştırarak uluslararası piyasaya satan ve yılda 300 milyon dolar gelir elde eden Irak merkezli bir kaçakçılık ağına yaptırım uyguladı.

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Irak ve St. Kitts & Nevis vatandaşı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden iş insanı Waleed al-Samarra'nin İran petrolünü uluslararası pazarlara satan bir gemi filosunu yönettiğini ve İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırdığını ardından söz konusu petrolü Irak menşeli olarak satarak yaptırımlardan kaçtığını ifade etti.

Al-Samarra'nin operasyonlarını yönetmek için BAE merkezli Babil Navigation DMCC ve Galaxy Oil FZ LLC adlı iki şirketi kullandığını aktaran OFAC, Al-Samarra'nin İran petrolünü Irak petrolüne Liberya bayraklı Adena, Liliana, Camilia, Delfina, Bianca, Roberta, Alexandra, Bellagio ve Paola adlı gemilerle Basra Körfezi'nde gemiden gemiye transferler ve Irak limanlarında yaptığı operasyonlarda karıştırdığını açıkladı.

OFAC, Al-Samarra'nin faaliyetlerini gizlemek için gece vaktini tercih ettiğini ve gemi tanımlama sistemi olan Otomatik Tanımlama Sistemi'ndeki (OTS) boşlukları kullandığını belirtti. OFAC, Al-Samarra'nin faaliyetleri ile İran'ın tahminen yılda yaklaşık 300 milyon dolar gelir ettiğini aktardı.

OFAC, bu kapsamda Al-Samarra'yı, Al-Samarra'nın sahip olduğu Babil Navigation DMCC ve Galaxy Oil FZ LLC adlı iki şirketi, söz konusu şirketlerle bağlantısı olan Tryfo Navigation Inc., Keely Shiptrade Limited, Odiar Management S.A., Panarea Marine S.A. ve Topsail Shipholding Inc. adlı şirketler ile Liberya bayraklı Adena, Liliana, Camilia, Delfina, Bianca, Roberta, Alexandra, Bellagio ve Paola adlı gemilerin yaptırım listesine alındığını açıkladı. - WASHINGTON