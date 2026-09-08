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ABD’den İran’a ait 27 havayolu şirketine yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle İran’a ait 27 havayolu şirketinin de aralarında bulunduğu 36 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle İran'a ait 27 havayolu şirketinin de aralarında bulunduğu 36 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD, İran'ın havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle İran'a ait 27 havayolu şirketinin de aralarında bulunduğu 36 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran hükümetinin havacılık sektörünü "silah, personel ve yasa dışı kargoları taşımak" için kullandığı ve ABD'nin İran hükümetine "finansal can damarları" sağlayan kuruluşlara "ağır sonuçlar" doğuracağı yönündeki sözünü yerine getirdiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bugün yaptırım uyguladığımız İran'ın geri kalan hava yolu şirketleriyle iş yapan herkes için bunun bir uyarı olmasını istiyoruz. Küresel finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıyasınız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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