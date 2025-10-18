Haberler

ABD'de 'No Kings' Protesto Gösterileri: Trump Yönetimine Karşı Eylemler

ABD'de 'No Kings' Protesto Gösterileri: Trump Yönetimine Karşı Eylemler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'un Times Meydanı'nda on binlerce kişi, 'No Kings' sloganıyla Trump yönetimini protesto etti. Ülke genelinde 50 eyalette eş zamanlı yürüyüşler düzenlendi. Protestocular, göçmen karşıtı faaliyetlere dikkat çekerek demokrasi vurgusu yaptı.

ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda on binlerce protestocu "No Kings" (Krallara Hayır) sloganıyla toplanırken, ülke genelinde 50 eyalette ve 2 bin 500'den fazla şehirde eş zamanlı yürüyüşler düzenlendi.

ABD'de ülke genelinde ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi. "No Kings" (Krallara Hayır) adıyla gerçekleştirilen gösterilere, New York'tan başkent Washington'a, Boston'dan Chicago'ya kadar birçok büyük kentte geniş katılım sağlandı. Protestocular "Krallara hayır", "Milyarderlerden önce halk" ve "Faşist hainlere karşı koyun" yazılı pankartlar taşıdı. New York'taki ünlü Times Meydanı'nda megafonlarla slogan atan kalabalık, "Demokrasi böyle bir şey", "Nefret yok, korku yok, göçmenler burada hoş karşılanır" ve "(Trump) Şimdi gitmen gerek" sesleriyle yürüyüşe geçti.

New York'taki gösterilerde şiddet olayı yaşanmadı

Protesto yürüyüşü sırasında New York Polis Departmanı'ndan (NYPD), yüzlerce polis memurunu görevlendirerek bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Manhattan ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yürüyüş boyunca herhangi bir taşkınlık ya da şiddet olayı yaşanmadı. Protestocular, güvenlik güçlerinin gözetiminde olaysız şekilde dağıldı.

"No Kings" hareketinin internet sitesinde yapılan açıklamada, Trump yönetiminin ülke genelinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) yetkilileri aracılığıyla göçmen karşıtı faaliyetler gerçekleştirdiği vurgulandı. Açıklamada, maskeli ajanların göçmen aileleri hedef aldığı belirtilerek, "Başkan, yönetiminin mutlak olduğunu düşünüyor. Ancak Amerika'da krallarımız yok. Kaosa, yolsuzluğa ve zulme karşı geri adım atmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Gösterilerde ABD hükümetinin kapalı olmasının etkisi

Gösteriler, ABD federal hükümetinin kapalı bulunduğu ve Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığının sürdüğü bir dönemde düzenlendi. Protestocular, ekonomik krizin ve yönetim tıkanıklığının sorumlusu olarak Beyaz Saray'ı ve Cumhuriyetçi Parti'yi suçladı.

Haziran'da bir "Krallara Hayır" gösterisi daha düzenlenmişti

Haziran ayında, Trump'ın doğum günü ve ABD ordusunun 250. yıl geçit töreniyle aynı tarihlere denk gelen bir başka "No Kings" protestolarına 5 milyondan fazla kişi katılmıştı. Organizatörler, aradan geçen aylarda Trump yönetiminin "daha otoriter bir çizgiye kaydığını" belirterek, ICE baskınları ve askeri konuşlandırmaların "sivil özgürlüklere doğrudan tehdit oluşturduğunu" savundu.

Avrupa başkentlerinde de Trump karşıtı gösteriler düzenlendi

Avrupa'da çeşitli şehirlerde de Trump karşıtı gösteriler düzenlendi. Londra, Madrid, Berlin, Stockholm ve Roma'da ABD Büyükelçiliklerinin önünde toplanan gruplar, "Amerika'yı tekrar aklı başında yapın" ve "Kendi halkına savaş açmayı bırak" pankartlarıyla ABD yönetimini protesto etti. Organizatörler, bu hafta sonu düzenlenen küresel gösterilerin, "demokrasiye sahip çıkma çağrısı" olduğunu belirterek, "Trump bir lider gibi değil, bir kral gibi davranıyor" açıklamasında bulundu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
İsrail'den Suriye'de tehlikeli hamle

İsrail'den tepki çekecek bir hamle daha! Bu kez hedef Suriye
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi

KKTC yarın sandık başına gidiyor! Adaylardan biri saatler kala çekildi
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.