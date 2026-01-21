Haberler

ABD Başkanı Donald Trump "Sadece muazzam boyuttaki buz parçasını ancak ve ancak ABD koruyabilir. Bizim için güvenliği biz sağlayabiliriz. bu nedenle Grönland'ın ABD'nin satın alması konusunda müzakere yapılması gerektiğini söylüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump "Sadece muazzam boyuttaki buz parçasını ancak ve ancak ABD koruyabilir. Bizim için güvenliği biz sağlayabiliriz. bu nedenle Grönland'ın ABD'nin satın alması konusunda müzakere yapılması gerektiğini söylüyorum" dedi. - DAVOS

Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
