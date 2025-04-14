ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz"...
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika