Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar

"Bu hayalinizden vazgeçmeseniz yanıtımız sert olur"
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ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz"...

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ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz" dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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