ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Seçim şansım olsaydı petrolü ele geçirmek isterdim. Ne yazık ki, Amerikan halkı bizim eve dönmemizi istiyor" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı