Haberler

AB Zirvesi Brüksel'de Toplanıyor: Ukrayna, Gazze ve Ekonomi Gündemde

AB Zirvesi Brüksel'de Toplanıyor: Ukrayna, Gazze ve Ekonomi Gündemde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek, Gazze'deki ateşkes süreci ve ekonomik rekabetçilik konularını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelerek önemli kararlar almayı planlıyor.

AVRUPA Birliği ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Gazze'deki ateşkes süreci, ekonomide rekabetçilik başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya gelecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinin devlet ve hükümet başkanları, yaz dönemi sonrasında gerçekleştirilen ilk resmi zirve için bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanıyor. Zirveye, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa başkanlık edecek. Toplantıya AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

Zirve, Costa'nın başkanlığında Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yapılacak görüşmeyle başlayacak. Ardından liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Ukrayna'daki son durumu ve AB'nin Kiev'e yönelik desteğini masaya yatıracak. Liderlerin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak 140 milyar avroluk krediye teminat olarak kullanılmasını öngören planı görüşeceği bildirildi.

Zirvede ayrıca, AB'nin rekabetçiliğini artırma, yeşil ve dijital geçişi hızlandırma ile konut krizine çözüm bulma konuları da ele alınacak. AB Komisyonu'nun uygun fiyatlı konut yatırımlarını teşvik etmek için yeni bir fon kurulmasını önermesi bekleniyor.

Ana gündemde yer almamakla birlikte Gazze'deki gelişmelerin de zirvede ele alınması öngörülüyor. AB'nin kısa vadede insani yardımlar aracılığıyla bölgedeki acil ihtiyaçlara yanıt vermesi, uzun vadede ise istikrar ve yeniden yapılanma sürecinde rol üstlenmesinin planlandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.