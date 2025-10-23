AB Zirvesi Brüksel'de Toplanıyor: Ukrayna, Gazze ve Ekonomi Gündemde

AVRUPA Birliği ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Gazze'deki ateşkes süreci, ekonomide rekabetçilik başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya gelecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinin devlet ve hükümet başkanları, yaz dönemi sonrasında gerçekleştirilen ilk resmi zirve için bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanıyor. Zirveye, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa başkanlık edecek. Toplantıya AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

Zirve, Costa'nın başkanlığında Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yapılacak görüşmeyle başlayacak. Ardından liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Ukrayna'daki son durumu ve AB'nin Kiev'e yönelik desteğini masaya yatıracak. Liderlerin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak 140 milyar avroluk krediye teminat olarak kullanılmasını öngören planı görüşeceği bildirildi.

Zirvede ayrıca, AB'nin rekabetçiliğini artırma, yeşil ve dijital geçişi hızlandırma ile konut krizine çözüm bulma konuları da ele alınacak. AB Komisyonu'nun uygun fiyatlı konut yatırımlarını teşvik etmek için yeni bir fon kurulmasını önermesi bekleniyor.

Ana gündemde yer almamakla birlikte Gazze'deki gelişmelerin de zirvede ele alınması öngörülüyor. AB'nin kısa vadede insani yardımlar aracılığıyla bölgedeki acil ihtiyaçlara yanıt vermesi, uzun vadede ise istikrar ve yeniden yapılanma sürecinde rol üstlenmesinin planlandığı aktarıldı.