AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Donbas ele geçirilirse kale düşer ve ardından tüm Ukrayna için ilerlerler"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesine ilişkin, "Donbas'ın Putin'in nihai hedefi olmadığını anlamamız gerekiyor. Donbas ele geçirilirse kale düşer ve ardından tüm Ukrayna için ilerlerler" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Toplantıda öncelikle Ukrayna'yı görüşeceklerini ve AB Liderler Zirvesi'nin de bu hafta yapılması nedeniyle Ukrayna'nın finansmanı açısından bu haftanın kritik olduğunu vurgulayan Kallas, bugün ayrıca Rusya'nın gölge filosu, Ermenistan ve bu ülkede yaklaşan seçimler, Çin ve ekonomik güvenlik, Orta Doğu, Suriye ve Lübnan'a ilişkin meseleleri konuşacaklarını açıkladı.

"Donbas ele geçirirse, kale düşer"

Ukrayna'ya sağlanabilecek güvenlik garantilerine ilişkin bir soru alan Kallas, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesine vurgu yaptı. Kaja Kallas, "Ülkelerin NATO'ya katılmak istemesinin sebebi, Rusya'nın onları işgal etmesini ya da saldırmasını istememeleridir. İsveç ve Finlandiya, bu yüzden NATO'ya katıldı. Baltık ülkeleri de bu savunma şemsiyesine sahip olmak için NATO'ya katıldı. Şimdi eğer bu söz konusu değilse ya da tamamen masadan kalkmışsa, o zaman somut güvenlik garantilerinin neler olabileceğine bakmamız gerekir. Bunlar kağıt üzerinde ve vaatlerden ibaret olamaz. Gerçek askerler, gerçek kabiliyetler olmalıdır ki Ukrayna kendini savunabilsin. Donbas'ın Putin'in nihai hedefi olmadığını anlamamız gerekiyor. Donbas ele geçirilirse kale düşer ve ardından tüm Ukrayna için ilerlerler. Ukrayna düşerse, diğer bölgeler de tehlikeye girer. Bunu tarihten biliyoruz. Tarihten ders çıkarmalıyız" dedi.

"Tazminat kredisine ilişkin görüşmeler giderek zorlaşıyor"

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Ukrayna'yı desteklemek için planlarının ne olduğu yönündeki bir soruya "Söylediğim gibi bu hafta finansman açısından gerçekten çok önemli. Masada farklı seçenekler var, fakat bunlar Perşembe günü Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. (AB Konseyi Başkanı) Costa'nın da söylediği üzere, Perşembe günkü toplantıdan Ukrayna için finansman konusunda karar almadan, bir sonuç elde etmeden ayrılmayacağız. En güvenilir seçenek tazminat kredisi ve şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Henüz orada değiliz ve görüşmeler giderek zorlaşıyor ama çalışıyoruz. Hala birkaç günümüz var" şeklinde cevap verdi.

"Saldırganlık ödüllendirilirse daha fazlasını görürüz"

Kallas, ABD'nin Ukrayna'nın son dört yılda barışa en yakın noktada bulunduğu yönündeki değerlendirmesine katılıp katılmadığı sorusuna, "Barış için saldırgana taviz verilmesi söz konusu olmamalıdır. Çünkü biliyorsunuz, saldırganlık ödüllendirilirse daha fazlasını görürüz. Bunu tarihte gördük" şeklinde konuştu.

"Tazminat kredisi, nitelikli çoğunluk oyuyla kabul edilebilir"

AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarına ev sahipliği yapan Belçika'nın endişe ve itirazlarına rağmen tazminat kredisi kararı konusunda ilerlemesinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir soru alan Kaja Kallas, "Elbette zor bir konu ve farklı taraflardan baskılar olduğunu biliyoruz. Ancak net bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Çünkü bu konuda diğer seçenekler ile ilerleme sağlanamıyor. Daha önce denedik. Yaklaşık iki sene önce Eurobond'ları önerdiğimde bu teklif kabul görmemişti. Çünkü bunun oy birliği ile kabul edilmesi gerekiyordu. Tazminat kredisi ise nitelikli çoğunluk oyuyla kabul edilebilir" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Nitelikli çoğunluğun oyuna sahibiz, fakat Belçika onaylamadan bunun çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü varlıkların büyük kısmı onların elinde ve ne yaparsak yapalım onların bu sürece dahil olması önemli. Avrupa'da bazı ülkeler, Rusya'dan gelen tehditlere diğerlerinden fazla alışkın. Bunlar sadece tehditten ibaret" diye konuştu.

Tazminat kredisi konusunun 18 Aralık Perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde sonuca bağlanması bekleniyor.

Tazminat kredisi girişimi, tartışılmaya devam ediliyor

Brüksel, bir süredir Ukrayna'nın 2026-2027 dönemindeki finansal ihtiyaçlarının karşılanması için Ukrayna'ya sağlanmak istenen kredinin Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa'daki dondurulmuş varlıkları teminat gösterilerek verilmesi üzerinde uzlaşı arıyor. "Tazminat kredisi" olarak adlandırılan ve Ukrayna'nın bu krediyi ancak Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülen finansman planı, Rus varlıklarının önemli bir kısmını elinde bulunduran Euroclear adlı finans kuruluşuna ev sahipliği yapan Belçika'nın onayını bekliyor. Belçika, Rusya'nın tepkileri ve hukuki tehditler nedeniyle riskin tüm AB üyesi ülkeler tarafından paylaşılması gerektiğini vurgulamış ve Ukrayna'ya mali desteğin ortak borçlanma ile sağlanmasını talep etmişti. AB üyesi ülkeler, Cuma günü Ukrayna'ya kredi vermek üzere teminat gösterilecek Rus varlıklarını süresiz dondurma kararı almış ve "tazminat kredisi" kararı için zemin hazırlamıştı.

Orban, bunun savaş ilanı olacağını söylemişti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'in Macaristan'ın vetosunu aşmak için günlük politika alanında ve nispeten önemsiz meselelerde hızlı karar alabilmek için kullanılan "nitelikli oy çokluğu" sisteminin, Rus varlıklarının süresiz dondurulması gibi önemli bir dış politika kararında kullanılmasını sert bir dille eleştirmişti. AB'de önemli dış politika kararlarının ancak oy birliği ile alınabileceğini vurgulayan Orban, bu adımın hukuksuz olduğunu ileri sürmüştü. Orban, "Bu bir savaş ilanıdır. 200-300 milyar euro varlığın kaybedilip de bunun herhangi bir sonuç doğurmamış olması vaki değildir. Rusya'nın Belçika'daki parası, savaş patlak verdiğinde dondurulmuştu. Şimdi bu paraya el uzatmak istiyorlar. Bu fazlasıyla sıra dışı ve tehlikeli bir adım" demişti. - BRÜKSEL