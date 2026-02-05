AB Komiseri Kos'un Türkiye ziyareti: Gündemde tam üyelik ve iş birliği var

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, 6 Şubat'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefi ve ilişkilerdeki tıkanıklıkların giderilmesine yönelik beklentilerin güçlü şekilde dile getirilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'un 6 Şubat tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan vizyon çerçevesinde Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü vurgulamasının öngörüldüğünü aktardı. Bu kapsamda AB'nin Türkiye'ye yönelik politikalarında önyargısız, rasyonel, liyakat temelli ve adil bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine dikkat çekileceğini belirten kaynaklar, Türkiye'nin diğer aday ülkelerle yürütülen tüm süreç ve temaslara eşit şekilde dahil edilmesinin öneminin altının çizileceğini ifade etti.

Kurumsal iş birliği ve somut adım beklentisi

Kaynaklara göre, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut tıkanıklıkların giderilmesi için kapsamlı, kurumsal ve çok katmanlı bir iş birliği çerçevesine ihtiyaç bulunduğu vurgulanacak. Bu çerçevede ilişkilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının tamamen kaldırılması başta olmak üzere AB'den somut adımlar beklendiği ifade edilecek. Ayrıca Türkiye-AB kurumsal istişare mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılması, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile siyasi, enerji ve ulaştırma alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının en kısa sürede düzenlenmesinin önemine dikkat çekilecek.

Gümrük Birliği, yatırım ve vize başlıkları

Kaynaklar, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye'nin ise AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı olduğunun, taraflar arasındaki iş birliğinin stratejik niteliğini ortaya koyduğuna işaret edileceğini bildirdi. Bu kapsamda Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin gecikmeksizin başlatılmasının elzem olduğu vurgulanarak, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tam olarak geri dönmesinin inovasyon temelli ve sürdürülebilir yatırımlar açısından önem taşıdığı ifade edilecek. Göç alanındaki iş birliğinin ise adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki yeni gerçeklere göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğinin dile getirileceğini belirten kaynaklar, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması ve bu kapsamda kolaylaştırıcı tedbirlerin etkin biçimde hayata geçirilmesine yönelik beklentilerin de aktarılacağını kaydetti. Kaynaklar ayrıca, Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli uygulama kararının Türk tır sürücüleri dahil olmak üzere tüm kesimleri kapsayacak şekilde uygulanmasının elzem olduğunun vurgulanacağını bildirdi.

Güvenlik, bağlantısallık ve bölgesel meseleler

Görüşmede, bağlantısallık, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında eşgüdümün derinleştirilmesinin Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da istikrar ve ekonomik dayanıklılığı güçlendireceğine dikkat çekilmesi öngörülüyor. Kaynaklar, Türkiye'nin ulaştırma ve bağlantısallık alanında bölgede kilit bir paydaş olduğunun vurgulanacağını, bu alandaki yakın iş birliğinin Türkiye ve AB için ortak faydalar sağlayacağının ifade edileceğini aktardı. Avrupa güvenlik mimarisinin Türkiye'nin bölgede merkezi ve etkili bir jeopolitik aktör olarak üstlendiği rol dikkate alınmadan şekillendirilemeyeceğinin vurgulanacağını belirten kaynaklar, Karadeniz Stratejisi bağlamında Türkiye-AB iş birliğinin önemine işaret edileceğini bildirdi. Bu çerçevede AB'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerinde stratejik vizyon ve sorumlulukla hareket etmesinin beklendiği ifade edilecek. Kaynaklar, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Filistin'deki gelişmeler, Suriye'deki son durum, Libya ve İran başta olmak üzere Türkiye ve AB'yi doğrudan ilgilendiren bölgesel meselelerde eşgüdüm ve istişarelerin öneminin de gündeme geleceğini kaydetti.

Söz konusu ziyaret, Komiser Kos'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ikinci resmi ziyareti olacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Komiser Kos'u daha önce 25 Temmuz 2025'te İstanbul'da ağırlarken, taraflar son olarak 2 Aralık 2025'te Brüksel'de bir araya gelmişti.

Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde temaslar arttı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde olumlu gelişmeler ve karşılıklı temasların ivme kazandığını belirtti. Bu kapsamda 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi kararlarıyla askıya alınan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun yeniden başlatıldığı, Türkiye'nin AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantılarına (Gymnich) davet edildiği ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine kısmen geri döndüğü hatırlatıldı. - ANKARA