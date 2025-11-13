Haberler

AB Heyeti Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas liderliğindeki AB büyükelçileri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Türkiye ile ilgili ilerleme raporunu değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas öncülüğünde AB üye devletlerinin büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, AB heyeti kapıda karşıladı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Kaya ve Jurgis Vilcinskas burada kısa bir açıklama yaptı. "Sizleri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz" diyen Kaya, "Geçtiğimiz ay hazırlanan ve ülkemizle ilgili olan ilerleme raporunun Türkiye gündeminde önemli bir yer tuttuğu bu dönemde, sizleri kentimizde ve odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Jurgis Vilcinskas ise misafirperverliklerinden dolayı hem Diyarbakırlılara hem de DTSO Başkanı Mehmet Kaya'ya teşekkür etti. Program daha sonra basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık

Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz

Süper Kupa finalini o şehrimizde oynamak istiyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.