AB'den Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Kararı

AB'den Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Kararı
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Bu kararın Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı artıracağına inandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırma kararını memnuniyetle karşılayarak, "AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya imza attık. Bu karar Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı arttıracaktır" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, AB'nin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Şeybani, "AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya imza attık, AB ülkelerine ve bu zafere katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Bu karar Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı arttıracaktır, Suriye halkı, parlak bir geleceği hak etmektedir" dedi.

AB'nin Suriye kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz. AB son 14 yıl boyunca her zaman Suriyelilerin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

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