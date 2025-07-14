AB bakanlarından 'ABD vergisi' zirvesi: 'Ticaretin fiilen yasaklanması olur'

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Brükel'de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'dan gelen ürünlere uygulama tehdidinde bulunduğu yüzde 30'luk vergiye değinerek, "Yüzde 30 veya yüzde 30 üzerindeki herhangi bir oran, ticaretin fiilen yasaklanması olur" dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri ve dış ticaretten sorumlu bakanları, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumu ve birliğin ABD'nin vergi politikasına ilişkin tutumunu görüşmek üzere Brüksel'de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi toplantısında bir araya geldi. AB üyesi ülkelerin bakanlarının bugünkü toplantıda, ABD'den yapılan 72 milyar euroluk ithalat kalemlerini hedef alan misilleme tedbirlerini de masaya yatırmaları bekleniyor.

"Anlaşmaya yakın olduğumuzu sanıyorduk"

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'li muhatapları ile son iki görüşmelerinde neredeyse tüm gün konuştuklarını ve Trump'ın AB'ye gönderdiği mektubun kendilerinde hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi. Trump'ın AB'ye gönderdiği vergi mektubunun kendilerinde oluşturduğu hayal kırıklığına değinen Sefcovic, "Bizim, bir anlaşmaya çok yakın olduğumuzu sanıyorduk. Haftalardır, prensipte bir anlaşma müzakere ediyoruz ve bence neredeyse varmış durumdaydık. Tabii bazı sektörlere özgü meseleler vardı, onlar üzerinde de müzakereler yürüttük. Benim kanaatim, iki taraf için de iyi bir sonuca yaklaştığımız yönündeydi. O mektup gelmeden hemen önce bana bilgi verilmesini takdir ettim ve elbette, bu adımla ilgili hayal kırıklığımı açık bir şekilde dile getirdim, çünkü bu, bizi tamamen farklı bir dinamiğe sokuyor" dedi.

"Müzakereler yoluyla bulunacak çözüm, 1 Ağustos'tan sonra ortaya çıkabilecek gerilimden çok daha iyidir"

ABD'li muhataplarının, bu mektuba rağmen müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını düşündüğünü belirten Sefcovic, "Elbette bu fırsatı değerlendireceğiz çünkü müzakereler yoluyla bulunacak bir çözüm, 1 Ağustos'tan sonra ortaya çıkabilecek gerilimden çok daha iyidir" diye konuştu.

"Yüzde 30 veya üzerindeki herhangi bir oran, ticaretin fiilen yasaklanması olur"

AB'nin 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin yüzde 30 vergi uygulamasıyla karşı karşıya kalabileceğinin kabul edilebilir olup olmadığına ilişkin bir soru alan Sefcovic, "Yüzde 30 veya üzerindeki herhangi bir oran, ticaretin fiilen yasaklanması olur. ABD'den gelecek ilave karşı tedbirler de aşağı yukarı aynı etkiyi yapar. Eğer yüzde 30 veya daha fazlası söz konusu olursa, bu ticaret üzerinde muazzam bir etki oluşturur ve transatlantik ilişkilerde ticareti, alıştığımız şekilde sürdürmek neredeyse imkansız hale gelir. Bunun yol açacağı etkilere bakacak olursak, transatlantik tedarik zinciri, Atlantik'in her iki yakasında da ağır bir şekilde etkilenecektir. Kimse bunu istemiyor. Bana, bu vergi politikasından memnun olan tek bir sektör lideri gösteremezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Olumsuz senaryoyu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum"

Çözüm bulabilmek adına muazzam bir sabır ortaya koyduklarını kaydeden Sefcovic, "Fakat bu oran yüzde 30'un üzerinde kalırsa, ticaret bildiğimiz şekliyle devam etmeyecek ve bu durum, Atlantik'in her iki yakasında olumsuz sonuçlar doğuracak. Bu nedenle, bu son derece olumsuz senaryoyu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"ABD ile ticaret savaşı istemiyoruz"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, AB'nin ABD ile ticaret savaşı istemediğini ve bunun her iki taraf için de yıkıcı olacağını söyledi. Rasmussen, "Durumu tırmandırmak istemiyoruz. Öte yandan kendi gücümüzü de göstermek zorundayız" dedi.

Macar temsilci, AB Komisyonunu suçladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar ise AB komisyonunun, ABD ile son 7 ayda yapamadığını, son 2 haftada yapmaya çalıştığını ve gelinen nokta nedeniyle derin üzüntü ve rahatsızlık duyduklarını söyledi. Toplantı öncesindeki açıklamasında Magyar, "Bu anlaşmanın şimdiye kadar gerçekleşmemiş olması, komisyonun ABD'nin agresif müzakere taktikleriyle başa çıkarmıyor ve bu taktiklere karşılık veremiyor oluşunun sonucu" diye konuştu.

Macaristan'ın ABD Başkanı Trump ile iyi anlaşmalar yaptığını ve sorunun ABD'de olmadığını söyleyen Magyar, "Komisyonun da aynı şeyi yapabilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa ve Litvanya'dan açıklamalar

Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Temsilcisi Laurent Saint-Martin ise ABD'ye yönelik misilleme tedbirleri için hazırlıkların hızlandırılması çağrısında bulunurken, Litvanya Dışişleri Bakanı Ketutis Budrys, toplantı öncesindeki açıklamasında AB'nin ABD ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği, Trump'ın vergiler için son tarihi 1 Ağustos'a kadar uzatmasının ardından ABD'ye yönelik olarak hazırlanan ve bugün yürürlüğe girmesi planlanan misilleme tedbirlerini 1 Ağustos'a kadar ertelemişti. - BRÜKSEL