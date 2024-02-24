8 ulaştırma bakanı eskiten havalimanı

Adana ile Mersin arasında Tarsus ilçesinde yapılacak Çukurova Havalimanı için 6 bakan 2 kez temel attı. Aradan 13 koca yıl geçti, bitmeyen havaalanı 8 ulaştırma bakanı eskitti. 2011'den beri her bakan Mersinliler'e açılış tarihi verdi.

Yeni Bakan Abdülkadir Uraloğlu da "Ocak 2024" dedi ama havaalanı yine açılamadı. Garanti yolculu YİD modeli ile 357 milyon Euro'ya ihale edilen havalimanı AK Parti'nin yerel seçim kozu da oldu.

Mersin Valisi geçen hafta inşaatın bittiğini ve Cumhurbaşkanı'ndan açılış için tarih beklediklerini bildirdi. Tarsus Kaymakamı ise alana gidip, inşaatın devam ettiğini söyledi ve bitmemiş alandan fotoğraflar paylaştı.

OYUNLARA YETİŞECEKTİ

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM'de yaptığı açıklamada iktidarın 13 yıldır halkı oyaladığını savundu. Kış şöyle konuştu: "Seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitmeyen projeleri gündeme getiriyorlar. 2011'den beri gündemde olan Çukurova Havalimanı da AKP'nin seçim yatırımı olarak tarihe geçti. Hedef haavalimanını 2013'teki Akdeniz Oyunları'na yetiştirmekti ama olmadı. Sonra, Mart 2016'da tamamlanacağı açıklandı yine olmadı. Mart 2017'de 2. kez temel atıldı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 'Çukurova Havalimanı için bizim önemli. 2019'a kadar bekleme lüksümüz ve sabrımız yok' dedi. Ama ortada bir şey yok."