Haberler

Bakan Uraloğlu: Ordumuz için 41 yeni yük vagonu üreteceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ordunun akaryakıt ve ikmal operasyonları için 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonu üretileceğini açıkladı. Üretim, TÜRASAŞ tarafından Sivas'ta gerçekleştirilecek.

Bakan Uraloğlu Ordumuz için 41 yeni yük vagonu üreteceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretimi devam eden ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarına yönelik yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, demir yollarının savunma açısından stratejik bir unsur olduğunu ve bu anlayışla hareket ederek demir yollarında milli savunmanın gücüne güç katacak her türlü çalışmaya destek verdiklerini vurguladı.

'YERLİ VAGON DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR'

TÜRASAŞ tarafından üretilen ve daha önce Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilen 9 akaryakıt ve ikmal vagonunun ardından yeni bir üretim sürecini başlattıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, Ülkemizin milli savunmasına yerli vagon desteğimiz devam ediyor. Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz. Böylelikle teslim ettiğimiz önceki 9 adet ile birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunmuş olacağız ifadelerini kullandı.

SİVAS'TA ÜRETİLECEK

TÜRASAŞ'ın demir yolu taşımacılığına yönelik araçların yanı sıra savunma sanayine yönelik projeler de hayata geçirdiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, Söz konusu üretim savunma sanayimiz ile ulaştırma sektörünün koordineli çalışmasının önemli bir göstergesidir. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda üreteceğimiz vagonlarımız ordumuzun enerji kaynaklarının güvenli taşınmasında kritik rol üstlenecek, lojistik gücü artacak dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

