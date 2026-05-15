21 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu; 58 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'i tutuklandı. Operasyonda 5 milyar 800 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta 'Yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

