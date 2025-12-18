TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk iki maddesi oylamaya sunularak kabul edildi. Görüşmelere devam edilirken, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan söz aldı.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi.
Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine başlandı.
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 2 maddesi, görüşülmeden doğrudan oylamaya sunuldu.
Bu maddelerin kabul edilmesini ardından 3. madde üzerinde görüşmelere geçildi. İlk sözü Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan aldı.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika