Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız.""(YPG/PKK saldırılarında) Rusya'nın da, ABD'nin de sorumluluğu var."-İHA-
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye ) Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız."
"(YPG/PKK saldırılarında) Rusya'nın da, ABD'nin de sorumluluğu var."
-İHA-
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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