Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız' - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız.""(YPG/PKK saldırılarında) Rusya'nın da, ABD'nin de sorumluluğu var."-İHA-

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye ) Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız."

"(YPG/PKK saldırılarında) Rusya'nın da, ABD'nin de sorumluluğu var."

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir'

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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız' - Haberler
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