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Son dakika gündem: Adana'da Cumhurbaşkanı'nın açılış töreninde içeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada vatandaşların "polislerden artan kumanyaları topluyor" demesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çektiği görüntülerde vatandaşların üzerlerinden yiyecek içeceklerin güvenlik tedbiri amacıyla alındığı, çıkışta ise kendilerine ait...

ADANA (İHA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada vatandaşların "polislerden artan kumanyaları topluyor" demesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çektiği görüntülerde vatandaşların üzerlerinden yiyecek içeceklerin güvenlik tedbiri amacıyla alındığı, çıkışta ise kendilerine ait olanları aldıkları görüldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış programında, alana gelen vatandaşların üzerlerinde bulunan yiyecek ve içecekler alınmadı. Vatandaşlar açılış töreninin yapıldığı alandan çıktıktan sonra içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri aldı.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada, "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" açıklaması dikkat çekti.

Açıklamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, törenin yapıldığı alana giren vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin alındığı görüntüyü ardından program sonunda çıktıkları sırada kendilerinden alınan yiyecek ve içeceklerin verildiği görüntüyü paylaştı.

Paylaşılan görüntüyle birlikte, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada yaptığı açıklamayı yalandı.

(İHA)

Son dakika gündem: Adana'da Cumhurbaşkanı'nın açılış töreninde içeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi

Son dakika gündem: Adana'da Cumhurbaşkanı'nın açılış töreninde içeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi

Son dakika gündem: Adana'da Cumhurbaşkanı'nın açılış töreninde içeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi

Son dakika gündem: Adana'da Cumhurbaşkanı'nın açılış töreninde içeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi

Son dakika gündem: Adana'da Cumhurbaşkanı'nın açılış töreninde içeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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