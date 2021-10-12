ATO Başkanı Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı - Haberler Ekonomi
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ATO Başkanı Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

AA - Haberler | Ekonomi
ATO Başkanı Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Baran, yayımladığı mesajında, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) tek maddelik bir yasayla başkent olması kabul edilen Ankara'nın, aradan geçen sürede bunun hakkını verdiğini bildirdi.

Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde, sağlam bir karargah olarak ordunun yönetildiği Ankara'nın, Sakarya Meydan Muharebesi ile yedi düvele karşı nasıl dimdik ayakta durulacağını tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Baran, Ankara'nın bugün de Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinde öncü bir rol üstlendiğini ifade etti.

Baran, Ankara'nın organize sanayi bölgeleri, üniversiteleri, teknokentleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, Türkiye'de gelişimin öncüsü olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Bozkır kasabasıyken Türkiye Cumhuriyeti'ne merkez olan Ankara, bugün ticaretin, sanayinin, bilimin, teknolojinin, turizmin, tarımın da başkenti durumunda. Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu toprakları vatan yapan, vatan kalması için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

AA - Ekonomi Haberleri
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