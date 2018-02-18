Polisgücü Şampiyonluk İçin Ukrayna ile Karşılaşacak

Avrupa Şampiyon Kulüpler Hokey Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı bugün final maçında şampiyonluk için Ukrayna'nın en güçlü hokey takımlarından birisi olan Vinnitsa Hokey Takımıyla karşılaşacak.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılmakta olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokey Şampiyonası'na Türkiye'yi temsilen katılan Gaziantep Polis Gücü Spor Hokey Takımı bugün Avrupa şampiyonluğu için Ukrayna ile mücadele edecek. Şampiyonada rakipleri karşısında üstünlüğünü koruyan ve şu ana kadar yenilgi almayan Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı ilk maçında Slovakya'nın en güçlü takımı olan Senkvıce Hokey Takımını 5-3'lük skorla, ikinci maçında Macaristan ekibini 9-4'lük skorla yenerek şampiyonadaki gücünü ortaya koydu. Gaziantep Polisgücü Spor, Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prague takımıyla 1-1'lik skorla ardından Portekiz'in Lousada takımıyla karşılaşmasında 3-3'lük skorla berabere kalırken bugün finalde şampiyonluk için Ukrayna ekibiyle karşılaşacak.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan sporculara güvendiğini belirterek, "Sporcularımı kutluyorum, yürekleriyle oynadılar ve takımı finallere taşıdılar. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. Kaplan, "Bugün finalde Avrupa'nın en güçlü takımları arasında yer alan Ukrayna'nın Vinnitsa takımıyla mücadele edeceğiz. Şampiyonluk mücadelesini kazanacağımızı umuyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yusuf Kasım'ın teknik direktörlüğünü yürüttüğü Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı'nda Alparslan Bozkurt, Yusuf Yaşar, Mahmut Cengiz, Mehmet Demirel, Murat Demirci, Kamil Sönmez, Celal Aydın, Ferhat Uğur, Ahmet Çeker ve Yakup Behrami görev alıyor. - GAZİANTEP