Polis Akademisi Başkanlığı Polis Armoni Orkestrası, Malatya'da Konser Verdi
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Polis Akademisi Başkanlığı Polis Armoni Orkestrası, Malatya'da Konser Verdi

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Armoni Orkestrası, Malatya'da Konser Verdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya POMEM 26. Dönem mezuniyet töreni için Malatya gelen Polis Akademisi Polis Armoni Orkestrası kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı'nda konser verdi.

Malatya POMEM 26. Dönem mezuniyet töreni için Malatya gelen Polis Akademisi Polis Armoni Orkestrası kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı'nda konser verdi.

Konser öncesi bir konuşma yapan Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, son 5 yılda emniyet teşkilatı bünyesine 150 bin personelin katıldığını ifade ederek, "Bugün bizim için özel bir gün. Bize bu özel günü yaşatmak için Hakk'ı hak bilmiş ve Hakk'a yürümüş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde polis akademisine ait 24 polis eğitim merkezinde sayıları 7 bini bulan vatan evladı eğitimlerini tamamlayıp emniyet teşkilatının saflarına katılacak. Son 5 yıl içerisinde emniyet teşkilatı saflarına katılan amir, memur ve çarşı emniyet bekçi sayısı 150 bindir. 15 Temmuz günü vatan hainleri üstüne devletin sıfatını girmelerine rağmen bu milletin özüne ihanet eden vatan hainlerinin canımızı aldıklarının yerine binlercesi yetişti" dedi.

Vali Aydın Baruş ise polis teşkilatının önemine vurgu yaparak, "Polisimiz çok köklü bir teşkilatının kahraman çalışanları olarak 176 yıldır ülkemize hizmet ediyor. Böyle onurlu bir teşkilatın mensupları polislerimiz gece gündüz demeden 24 saat vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için mücadele ediyor. Terörle, uyuşturucuyla, asayiş olayları ve organize suç örgütleri ile amansız bir mücadele veriyor. Bizler Malatya halkı olarak her zaman polislere duacıyız onların başarısı için daima dua ediyoruz Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Konsere Vali Aydın Baruş, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Yüksek Okul Müdürü Faruk Nalçacı ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Kaynak: Habermetre

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