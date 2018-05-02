Polat, Kilis'e Hizmet Yağdı

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, 3 yıl içerisinde Kilis'e bir çok yatırım yapıldığını söyledi.

Milletvekili Polat, AK Parti iktidarı döneminde bir çok projenin hayata geçtiğini ifade ederek,"Yukarı Afrin ve Sabunsuyu Barajının yüzde 60'ı bitmiştir. Bu barajlar 31 Aralık 2018 tarihinde bitimi planlanmıştır. Yukarı Afrin Barajının bitimiyle Kilis'in içme suyu sıkıntısı son bulacaktır. Musabeyli (Sabunsuyu) barajı 40 bin dönüm arazi sulayacaktır. Kilis'ten,Gaziantep havaalanına kadar sıcak karışım asfalt tamamlandı. Kilis-Yavuzlu-Elbeyli-Çobanbeyli yolu sıcak karışım asfalt programına alınmış, ihalesi tamamlanarak, yapım çalışmaları başlamış. Maliyeti yaklaşık 100 milyon TL. 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu hizmete açıldı. Kilis cezaevi bitirilmiş burada 500 memur kardeşimiz çalışıyor. 6 tane okulun yapımı tamamlandı. Elbeyli ile Polateli ilçesinin yolları yapıldı. Musabeyli hükumet konağı tamamlanma aşamasına geldi. Köylerin alt yapı çalışmaları ve kilit taşı döşemelerinin yüzde 90 'ı tamamlandı. Bu yıl köy yollarımızda 102 kilometre sıcak asfalt yapacağız, asfalt ile ilgili olarak ihale aşamasındadır" dedi.

TBMM Tedaş Alt Komisyon Başkanı olduğunu ifade eden Polat, "12 milyon TL para çıkartılarak memlekete yeni yatırımlar yaptık. Suriye görev gücü Kilis'te kurulması için büyük emek harcanmış ve sonuç alınmıştır. Yatırımlar Kilis Valiliği üzerinden yapılmaktadır. 5 bin kişilik yüksek öğretim yurdu yapıldı. Bu konuda Kilis Türkiye birincisidir. Yeni hastanenin yapım ihalesi en geç Ağustos ayında bitirilecek. Bu hastanemizin maliyeti 50 milyon Euro'dur ve finansmanı Avrupa Birliğinden sağlanıyor. Öncüpınar sınır kapısı restorasyonu için 12 milyon TL çıkartıldı. 1.Organizenin 2.alanının 10 milyon TL kamulaştırma parası çıkartılmıştır Milli eğitimde zorunlu bölge ilan edildi. Gümrüklemenin Kilis'te yapılması için söz alındı. Polateli-Şahinbey organizenin imar çalışmalarında sona gelinirken, bu aşamadan sonra alt yapı projelerine geçiyoruz. Tamanlandığında burada en az 75 bin kişinin çalışması planlanıyor. 50 yıllık hayalimiz olan Musabeyli-Nurdağı yolu ihalesi bitmiş, yol yapım çalışmaları başlamıştır. Narlıca Göletinin ihalesi bitirilmiş ve yapım çalışmaları başlanacaktır Demirciler Göletinin yapım işi başlamış ve yüzde 60 üzerinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Hassa-Dörtyol yolu yatırım programına alındı. Kilis Organize Sanayi Bölgeleri 6 . bölgeye alındı. Emniyet teşkilatımıza terör tazminatı en yükseğe çıkartıldı. Gümrüklemenin Kilis'te yapılması için söz alınmış ve çalışmalar başlanıldı. Resul Osman Dağı mesire alanı yapıldı. Kilis Belediyesine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 100 milyon TL'nin üzerinde, İl özel idaremize 40 milyon TL civarında AFAD üzerinden para gönderildi.

13 tane okul programa alınıyor. Gençlerimizin daha modern alanlarda spor yapması için 4 idman sahası ve 1 ana sahası olan sporcu fabrikasında sona gelindi. Kayacık Barajının bitimiyle şu anda Elbeyli ilçemizde 70 bin dönüm arazi sulanmaktadır. Doğanpınar Barajı bitmiş, sulama kanalı ihalesi yapıldı. Bu barajda Elbeyli ilçemizde 40 bin dönüm arazi sulayacaktır. İçişleri bakanlığı ile görüşülerek 300 kardeşimizin koruyucu olarak işe başlaması sağlanmıştır. Tapu Müdürlüğünün yeni binası hizmete açılmıştır. Vatandaşın, yoğun isteği üzerine Adalet Bakanlığıyla görüşülerek 2.Noter Kilis'e kazandırılmıştır. Bin 468 esnafımıza 40 TL'lik KOSGEB kredisi imkanı sağlandı. Bu yatırımların Kilis'imize çok şey kattığı bir gerçek. Her şeyin en iyisine layık olan Kilis'imize Allah'ın izniyle daha çok ve kalkınmaya yönelik yatırımlar yapılıp, Kilis halkının hizmetine sunulacaktır. Buna inancımız tamdır. Bu yatırımların Kilis'imize kazandırılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanımıza, kabine üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza ve her zaman yanımızda olan Kilisli vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS