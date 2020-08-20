PlayStation 5 ilk TV reklamı çıktı! PS5 ön sipariş yakında başlıyor | PS5 çıkış tarihi
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PlayStation 5 ilk TV reklamı çıktı! PS5 ön sipariş yakında başlıyor | PS5 çıkış tarihi

Sony tarafından üretilen PS5 yeni nesil konsolunun ilk tanıtım filmi çıktı. PS5 özellikleri neler? PS5 oyunları neler? PS5 aksesuar uyumluluğu, PS5 ile uyumlu PS aksesuarları neler?

PlayStation 5 ilk TV reklamı çıktı! PS5 ön sipariş yakında başlıyor | PS5 çıkış tarihi
20.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:59

PlayStation Macaristan'ın hazırladığı, PS5'in ilk resmi TV reklamı ile birlikte PS5'in de yakında ön siparişe sunulacağı konuşulmaya başlandı.

Japon teknoloji devi Sony, Haziran ayında resmi olarak yeni nesil oyun konsolunu tanıtmıştı. İlk olarak Macaristan'da çıkan TV reklamı ise yakında satışa sunulacağına dair ipucu niteliğinde. Konsol fiyatlandırmasını öğrenmek için az bir zaman kaldığı da söylenebilir.

Etkinlik ile duyurulan PlayStation 5'in hangi oyunlarla çıkacağını ve tasarımını görmüştük. Son olarak fiyatı ve tam çıkış tarihi merak konusu olmayı sürdürüyor.

PlayStation 5; Digital Edition ve disk sürücülü Standart Edition olacak şekilde iki farklı sürüm ile yeni nesil konsol piyasasına girecek.

PLAYSTATION 5 TV REKLAM FİLMİ

Asya ve Çin oyun pazarı hakkında önemli gelişmeleri paylaşan Niko Partners analisti Daniel Ahmad, PlayStation Macaristan tarafından hazırlanan ilk PS5 TV reklamını Twitter hesabından paylaştı. Reklam filminde, gerçekçi konseptini ve arayüz tasarımını görebiliyoruz.

PS5 ÇIKIŞ TARİHİ

Hala tam bir çıkış tarihi ve fiyatı olmayan yeni nesil konsolun yakın zamanda ön siparişe sunulması bekleniyor.

İki farklı sürüm için iki farklı fiyatlandırma olması bekleniyor.

PlayStation 5 ilk TV reklamı çıktı! PS5 ön sipariş yakında başlıyor | PS5 çıkış tarihi

PS5 FİYATI

PS4'ten çok pahalı olması beklenmiyor ancak kur farkı nedeniyle ülkemizde yüksek fiyatlı olabilir. Ayrıca oyunlar için 10 dolar fazla fiyatlandırma yapıldı. PS5 NBA 2K21 buna bir örnek olabilir.

Bloomberg'e göre, bir PS5 450 Kanada dolarına mal oluyor. Ancak Sony Xbox Series X ile rekabet etmek istiyorsa, fiyatını düşük tutması gerektiğinin de farkında.

PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Xbox Series X gibi, PlayStation 5 de özel AMD CPU'lar ve GPU'lara dayanmaktadır; PS5, 3.5GHz'e kadar çalışan sekiz çekirdekli Zen 2 mimarili bir CPU ve 36 işlem birimi ve 16GB GDDR6 ile 7nm Navi/RDNA 2 2.23GHz GPU içerir.

Sony, oyunun ara belleğe alınma süresini de kısaltmayı hedefliyor.

PS5 AKSESUAR UYUMLULUĞU/ PS5 İLE UYUMLU PS AKSESUARLARI

PS4 DualShock denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Lisanslı üçüncü taraf PS4 denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Özel çevre birimleri (lisanslı yarış tekerlekleri, çarşı çubukları, uçuş çubukları)

Platin ve Gold kablosuz kulaklıklar

USB veya ses jakına sahip üçüncü taraf kulaklıklar (kulaklık eşlik uygulaması yok)

PS Move ve PS Aim kontrolörleri (PS VR için)

PlayStation Kamera (PS VR için)

PlayStation 5 ilk TV reklamı çıktı! PS5 ön sipariş yakında başlıyor | PS5 çıkış tarihi

PS5 OYUNLARI NELER?

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield 6 (2021)

Demon's Souls (remake)

Gods and Monsters

Godfall

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V

Hitman 3

Horizon Forbidden West (Horizon Zero Dawn)

Marvel's Avengers

NBA 2K21

Oddworld: Soulstorm

Pragmata

Rainbow Six Siege

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 8: Village

Spider-Man: Miles Morales

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