Piyasalarda Güven Sinyali Güçlenmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Son 15 yılda Türkiye ekonomisi görülmemiş boyuttaki küresel krize rağmen yıllık ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Büyümemiz 2018 yılında da devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de dışarıda ve içeride benzer karamsar bir tablo çizmeye çalışanlar var. Ancak almış olduğumuz önlemlerle olumsuz beklentileri boşa çıkarmayı sürdürüyoruz" dedi. TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri sürüyor. Bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, konuşmasına küresel ekonomik gidişata ilişkin bir değerlendirme ile başladı. Küresel ekonominin en karmaşık dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Elvan, "Aslında ekonomik belirsizliklerin yanı sıra savaşlar, bölgesel gerginlikler, doğal afetler de artmakta ve bunların ekonomik risklerinin daha da artırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Bir taraftan ekonomik ve siyasi ilişkiler çok hızlı bir biçimde yön değiştirirken, diğer taraftan korumacılık eğilimi hiç olmadığı kadar artıyor. Alınan bir karar bir anda tüm finansal piyasaları doğrudan etkiliyor" şeklinde konuştu. Bazı gelişmiş ülkelerin parasal genişleme politikalarından normalleşme eğilimine girdiklerini belirten Elvan, faiz artışlarının hem para birimlerinin değerlenmesine hem de küresel sermayenin gelişmekte olan ülkelerden çıkmasına neden olduğunu aktararak, "Çok hızlı değişen siyasi ve ekonomik gelişmelere paralel olarak, küresel sermayenin yönü son günlerde dalgalı bir seyir izlemektedir. Kısacası başta ticaret savaşları ve küresel finansman maliyetlerindeki artış olmak üzere, küresel ekonomiye yönelik risk oluşturan faktörlerde gözle görülür bir artış söz konusudur. Hiç kuşkusuz bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yavaşlamasına neden olmaktadır. Bakınız 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Ancak önümüzdeki günlerde de tekrar aşağı yönlü revize mümkün görülmektedir. Benzer şekilde küresel ticarette de ciddi bir yavaşlama öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİMİZ 2017 YILINDA YÜZDE 7,4 GİBİ REKOR BİR SEVİYEDE BÜYÜDÜ" Dünya ekonomisindeki genel duruma da değinen Elvan, küresel düzeydeki belirsizlik ortamına rağmen Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayalı olduğunu kaydetti. Gerçekleştirilen yapısal reformlar sonucunda Türkiye'nin küresel makro ekonomik dalgalanmaları başarıyla göğüsleme yeteneğine kavuştuğunu söyleyen Elvan, "Ağustos ayında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaya rağmen yeni ekonomik program ile ortaya konulan dengelenme politikaları, alınan tedbirler ve ihracattaki artışa bağlı olarak Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam etmektedir. 2016 yılı sonunda Türkiye için karamsar bir tablo çizilmiştir, 2017 yılı için orta vadeli programdaki yüzde 4,4'lük büyüme hedefimiz bile yüksek görülmüştür. Ana muhalefet tarafından özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin artçı etkilerine ve ülkemize yönelik artan siyasi ve ekonomik baskılara rağmen ekonomimiz 2017 yılında yüzde 7,4 gibi rekor bir seviyede büyüdü. Son 15 yılda Türkiye ekonomisi görülmemiş boyuttaki küresel krize rağmen yıllık ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Büyümemiz 2018 yılında da devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de dışarıda ve içeride benzer karamsar bir tablo çizmeye çalışanlar var. Ancak almış olduğumuz önlemlerle olumsuz beklentileri boşa çıkarmayı sürdürüyoruz. Türkiye aziz milletimizin desteği ve bizlere olan inancı sayesinde, hükümetimizin kararlı ve sağlam duruşu neticesinde ekonomik bir küçülme ile karşı karşıya kalmadan daha ılımlı büyüme oranlarıyla ekonomide dengelenme sürecinden başarı ile çıkacaktır. Nitekim ekonomimiz hızlı bir toparlanma ve normalleşme sürecine girmiştir ve piyasalarda güven sinyali güçlenmiştir" şeklinde konuştu.

"BİZE HİÇBİR RAKAM VERİLMEDİ"

"Kısacası üreticimiz, iç dünyamız, tüketicimiz, vatandaşlarımız ekonomimizin sağlamlığına ve hükümetimizin kararlılığına güvenmektedir ve inanmaktadır" diyen Elvan, eline körüğü alıp kıvılcımın başında yangın çıkarır mıyım diye bekleyenlerin yine büyük bir hüsrana ve yıkıma uğradığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşlarının hiçbir saldırı karşısında bugüne kadar boyun eğmediğini söyleyen Elvan, Türkiye'nin istihdam ve işgücüne katılım konusunda da önemli bir yol katettiğini aktardı. Elvan, asgari ücret konusundaki eleştirilere de yanıt verdi. Asgari ücretle ve işçi memur kesiminde reel kesimin reel orandaki enflasyon oranının altında bir destekleme söz konusu olduğunu ifade eden Elvan, "Bize hiçbir rakam verilmedi. Acaba son 16 yılda gerçekten memurumuz, işçimiz enflasyonun altında ezilmiş midir" diye konuştu. Yurtlar konusunu da ele alan Elvan, "Yurtlar yapmadığımız, gençlere hizmet etmediğimiz ifade edildi. Ben sizlere şunu tavsiye ederim, lütfen yapmış olduğumuz, inşa etmiş olduğumuz yurtlardan bir tanesini gidin hangi şartlarda bu öğrenciler yaşıyor bir görüp, geçmişteki gibi 20-25 kişinin ranzalarda yattığı, sıcak suyun olmadığı, son derece zorluklar içerisinde yaşayan öğrenciler ve yurtlar yok artık. Yurtları 4 ve 5 yıldızlı otel standartlarında yapıyoruz. Öğrenciler ikişer kişi kalıyorlar, sıcak suları var, televizyonları var, çalışma masaları var. Neye ihtiyaçları varsa her birisi yapılıyor. Vatandaşlarımız neyin yapıldığını çok iyi biliyor" diye konuştu.

(Yağmur Yıldız - Ahmet Umur Öztürk -Ömer Çetin/İHA)