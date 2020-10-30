Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,14,62 puan azalarak 1.112,37 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,14,62 puan azalarak 1.112,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,29 puan ve yüzde 1,36 değer kaybıyla 1.111,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.095,72, en yüksek 1.120,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 azalışla 1.112,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,81, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 2,31 ve teknoloji endeksi yüzde 3,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,18 puan ve yüzde 1,31 düşüşle 1.222,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.883,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.883,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 yükselerek 507 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3024 lira, satışta 8,3357 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1154 lira, satışta 8,1479 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,21'den, bileşik getirisi de yüzde 14,72'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1683, sterlin/dolar paritesi 1,2944, dolar/yen paritesi de 104,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,17 kayıpla 37,75 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara